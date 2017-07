Milan encerra novela e oficializa contratação do argentino Lucas Biglia

Biglia reforça o meio-campo do Milan (Foto: Divulgação/AC Milan)

Fim da novela. Após longa negociação com a Lazio, o Milan anunciou oficialmente, neste sábado (15), a contratação do volante Lucas Biglia por cerca de € 20 milhões (R$ 72,9 milhões) entre parte fixa e bônus. O jogador chegou na sexta-feira (15) à noite em Milão, realizou os exames médicos neste sábado e, depois, foi à Casa Milan, sede do clube. Lá, assinou contrato que o ligará ao time pelos próximos três anos, com salário de € 3,5 milhões anuais.

Biglia chega para suprir uma ausência longa no clube, já que desde a saída de Andrea Pirlo o Milan não tem um regista de grande qualidade no time. Nesses últimos anos, Riccardo Montolivo tem sido o maior atuante nessa posição, mas sem sucesso, sendo inclusive alvo de críticas da maior parte da exigente torcida milanista.

Na chegada ao hotel Westin Palace, onde ficou hospedado em Milão no aguardo dos exames médicos, o atleta se disse feliz por jogar no Milan e ficou visivelmente surpreendido com a recepção calorosa da torcida no aeroporto Linate. "Saúdo os torcedores. Estou feliz e satisfeito nesse momento", comemorou, brevemente, o volante.

Na Lazio, Lucas Biglia jogou por quatro temporadas sempre se destacando por sua qualidade técnica aliada à tradicional raça argentina. Nesse tempo, atuou em 133 partidas, marcou 16 gols e deu 16 assistências. Antes disso, o jogador se destacou por Anderlecht, da Bélgica, e Independiente, da Argentina.

CEO do Milan, Marco Fassone (à dir.) contratou Biglia por € 20 milhões (Foto: Divulgação/AC Milan)

Além de Biglia, o Diavolo já anunciou nove contratações neste mercado: Mateo Musacchio (zagueiro), Franck Kessié (meio-campista), Ricardo Rodríguez (lateral-esquerdo), André Silva (atacante), Fabio Borini (atacante), Hakan Çalhanoglu (meia), Andrea Conti (lateral-direito), Antonio Donnarumma (goleiro) e também a grande contratação do clube até o momento: Leonardo Bonucci, ex-zagueiro da Juventus, por cerca de € 42 milhões.

De acordo com a mídia italiana, o clube agora vai atrás de um grande centroavante, e os principais nomes são Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Andrea Belotti (Torino) e Nikola Kalinic (Fiorentina).