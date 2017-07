Spalletti segue confiante em contratação de Nainggolan: "A Inter está trabalhando"

Google Plus

Spalletti durante a pré-temporada da Inter (Foto: Claudio Villa/FC Internazionale)

Ao contrário do grande rival Milan, que já apresentou oficialmente dez reforços para a temporada 2017/18 - incluindo nomes de peso como Lucas Biglia e Leonardo Bonucci -, a Internazionale vem fazendo um mercado de transferências bastante discreto, com Borja Valero como principal reforço até o momento. Apesar disso, o técnico Luciano Spalletti segue confiante em boas surpresas ainda nesta janela.

Em entrevista concedida após o amistoso de pré-temporada diante do Nuremberg, o treinador nerazzurro afirmou ainda estar aguardando a promessa de reforços feita pela Suning Group, empresa que detém maior parte das ações da Inter. De acordo com o comandante, a Suning, através do diretor Walter Sabatini, confirmou que está trabalhando para a contratação de reforços de peso.

"É evidente que tivemos alguns debates e quando uma promessa é feita, é preciso mantê-la, então estou confiante de que acontecerá. Estes dois, três ou quatro atletas que precisamos para reforçar a nossa equipe não necessariamente precisam ser 'supercampeões', apenas chegar e reforçar com qualidade os nossos setores carentes", afirmou Spalletti.

Um dos nomes mais ventilados na Inter para a temporada 2017/18 é o do meia Radja Nainggolan. Questionado sobre a possibilidade do belga vestir a camisa nerazzurra ainda nesta janela de transferências, Spalletti confessou que o atleta é um dos nomes que agradam a diretoria.

"Isto é algo em que os diretores estão trabalhando. Como eu disse, nós precisamos dar tempo para determinadas situações amadurecerem, e Nainggolan é uma delas. Conversamos sobre este assunto, e os diretores mantêm isso em mente", confessou o treinador.

Apesar da ansiedade por reforços, o treinador italiano fez questão de exaltar o atual elenco que tem em mãos, afirmando que o grupo é qualificado e tem muito potencial. "Temos uma boa equipe com muitos atletas que ainda não conseguiram provar todo o potencial. Não precisamos de um mercado extraordinário para competir pelas primeiras posições" , concluiu.