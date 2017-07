Douglas Costa se mostra ansioso para formar dupla com Higuaín na Juventus: "Tem muito potencial"

Douglas Costa é o primeira contratação da Juve para 2017/18 (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

O meia-atacante brasileiro Douglas Costa foi apresentado nesta segunda-feira (17), em Turim, como novo reforço da Juventus. O ex-jogador do Bayern de Munique chega ao clube por empréstimo até o junho de 2018. O acordo inclui obrigação de compra, e o jogador vai custar, no total, € 46 milhões (R$ 168 milhões) aos cofres da Vecchia Signora – valor a ser pago em três parcelas.

Em entrevista coletiva, o brasileiro rechaçou quaisquer problema com o atual técnico do Bayern, Carlo Ancelotti, e comemorou o fato de ter mais chances no time bianconero.

"Sou muito grato por tudo o que o Bayern deu à minha carreira. Não tenho nenhum problema com ele [Ancelotti], é uma ótima pessoa, mas eu queria jogar mais e aqui terei uma possibilidade maior do que no Bayern. Eu falei com Vidal, que é um grande amigo, e ele me disse que a Juve é uma grande equipe", disse.

Questionado sobre o futebol italiano, o novo dono da camisa 11 elogiou o campeonato. Segundo o atleta, o futebol praticado no Belpaese exige muito aplicação tática.

"Gosto muito da liga e espero me adaptar o mais rápido possível. O futebol na Itália tem um nível tático bem alto, mas também muito contato físico, então preciso adaptar meu estilo de jogo", completou.

"Espero ser um jogador amado pela torcida bianconera" - Douglas Costa

No Bayern, Douglas Costa abasteceu com assistências os dois principais artilheiros do time alemão, Robert Lewandowski e Thomas Müller. Agora, na Juve, o brasileiro terá o argentino Gonzalo Higuaín. De acordo com o meia-atacante, 'Pipita' poderá marcar muitos gols atuando ao seu lado.

"Higuaín é um grande atacante e estou ansioso para formar uma boa parceria com ele. Se ele pode marcar 40 gols comigo? Claro, ele é um atacante que eu gosto. Tem muito potencial para isso acontecer, assim como foi com Luiz Adriano [na época de Shakhtar Donetsk] e aqui eu posso fazer ainda mais", ressaltou.

Douglas Costa chega à Juve para dar mais qualidade ao setor ofensivo (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

Na última semana, o zagueiro Leonardo Bonucci deixou a Juventus e assinou com o Milan. O meia-atacante evitou comentar a decisão do italiano, que era considerado um ídolo no clube.

"Eu sei que ele é um grande jogador, esteve aqui por sete anos. [Sobre a saída dele] não cabe a mim falar da decisão de ninguém. Eu deixei o Bayern, ele deixou a Juve", minimizou.

Por fim, o atleta elogiou a recepção que recebeu ao chegar à Juventus e agradeceu o apoio dos companheiros de equipe. "Já falei com [o técnico Massimiliano] Allegri, que me deu as boas-vindas, assim como o restante da equipe, que me recebeu muito bem. A forma como fui bem recebido por todos foi algo que realmente me impressionou. Eu só quero mostrar que a Juve fez bem em acreditar no meu potencial", concluiu.