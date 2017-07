Substituto de Biglia, Lucas Leiva é confirmado como reforço da Lazio

Lucas Leiva vai jogar na liga italiana na próxima temporada (Foto: Divulgação/SS Lazio)

A Serie A 2017/18 terá o reforço de mais um brasileiro. Nesta terça-feira (18), a Lazio oficializou a contratação do volante Lucas Leiva. O atleta havia desembarcado em Roma no último domingo (16) e realizou, na segunda-feira (17), todos os exames médicos protocolares.

Revelado no Grêmio, o volante de 30 anos de idade terá sua primeira experiência no futebol italiano. Será, na verdade, sua primeira jornada fora do futebol inglês, onde atuou por exatas dez temporadas. Foram 346 partidas vestindo a camisa de um dos clubes mais tradicionais do país, o Liverpool.

De acordo com a Sky Sports, o jogador custou cerca de £ 5.5 milhões (aproximadamente R$ 22,6 milhões) aos cofres da Lazio. Todavia, não foram revelados maiores detalhes acerca do contrato assinado pelo volante brasileiro.

Sem informações sobre salário ou tempo de contrato, o anúncio oficial realizado no site do clube biancoceleste, se resumiu a apenas duas linhas. "A S.S. Lazio comunica a aquisição definitiva do jogador Lucas Pezzini Leiva, nascido em 9 de janeiro de 1987, proveniente do clube inglês Liverpool FC", dizia o comunicado, no site da Lazio.

Lucas Leiva chega ao clube da capital com a árdua missão de substituir Lucas Biglia, contratado recentemente pelo Milan. O argentino, visto como referência técnica pela torcida laziale, defendeu a camisa albiceleste por mais de 130 partidas, ao longo de quatro temporadas.

Na Lazio, Lucas Leiva se junta aos compatriotas Felipe Anderson (meia-atacante), Luiz Felipe, Maurício e Wallace (zagueiros).