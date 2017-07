Por conta de problemas médicos, Juventus desiste de contratar atacante Patrik Schick

Schick não será jogador da Juventus (Foto: TF-Images/Getty Images)

Após semanas de idas e vindas e grande expectativa, a novela Juventus-Patrik Schick finalmente chegou ao fim. O desfecho, todavia, não trouxe um final feliz para seus protagonistas. Após reunião entre diretores de Juventus e Sampdoria, o clube bianconero optou por não dar prosseguimento à contratação do jovem atacante.

Schick foi um dos primeiros nomes sondados pela Vecchia Signora no início da atual janela de transferências. O atleta, de 21 anos, realizou os primeiros exames médicos em Turim ainda no mês de junho, mais precisamente no dia 22. Tudo indicava que, após o rotineiro procedimento, a Juventus faria o anúncio oficial da contratação do jogador.

Entretanto, isto não aconteceu. Misteriosamente, a negociação envolvendo o atacante ficou em "stand-by", e outros nomes passaram a ser especulados como possíveis reforços juventinos. Após inúmeras hipóteses e boatos acerca da situação envolvendo Schick, confirmou-se, semanas depois, que havia algo de errado com a saúde do jogador.

Na última quinta-feira (13), o tcheco foi submetido a novos exames médicos. Inicialmente, diversas fontes reportaram que seu problema de saúde não era grave e não exigiria nenhum procedimento cirúrgico, apenas repouso. Neste panorama, a Vecchia Signora poderia seguir normalmente com a contratação.

A reviravolta definitiva veio apenas nesta terça-feira (18), após o encontro entre representantes dos clubes envolvidos. Sem maiores detalhes, Juventus e Sampdoria anunciaram, em seus sites e redes sociais, a decisão de não seguir com a negociação.

"Juventus e Sampdoria, em comum acordo, anunciam a decisão de não dar prosseguimento à transferência do jogador Patrik Schick", comunicaram.

Na última temporada, Schick disputou 35 jogos pela Sampdoria, marcando 13 gols e distribuindo três assistências.