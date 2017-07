Em meio a saídas de destaques da equipe, Fiorentina blinda Chiesa: "Não está à venda"

Chiesa marcou quatro gols na temporada passada (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Após Borja Valero ir à Internazionale e com Federico Bernadeschi sendo especulado na Juventus, a Fiorentina não quer correr risco de perder outro destaque, o meia-atacante Federico Chiesa. Por isso, nesta terça-feira (18), em entrevista ao site italiano Ansa, a Viola confirmou que o jovem jogador não está à venda.

Temporada passada, Chiesa fez sua estreia na equipe principal da Fiorentina e foi um dos destaques do clube de Florença. O atacante, de 19 anos, esteve em campo por 34 vezes e anotou quatro gols. O jovem atleta foi especulado em outros times, mas logo a Fiorentina fez questão de assegura a permanência de Chiesa.

"Estamos satisfeitos com o interesse que muitos clubes estão apresentando em nossos jogadores. Isso significa que estamos trabalhando bem e crescemos bem, mas este clube não é uma terra a ser conquistada", garantiu o clube.

"Em particular, enfatizamos o que dissemos várias vezes antes de que estamos apostando no Chiesa. Ele é um grande talento, um excelente prospecto e, acima de tudo, ele é indiscutivelmente um jogador da Fiorentina", concluiu.

Chiesa ganhou sua primeira oportunidade na Fiorentina na temporada 2016/17, quando o então técnico da Viola, Paulo Sousa, deu uma oportunidade ao jovem jogador na partida contra a Juventus, no dia 20 de agosto de 2016. Seu primeiro gol como profissional foi na Uefa Europa League, diante do Qarabag, do Azerbaijão, no dia 8 de dezembro do mesmo ano.

Suas boas atuações renderam convocações para a seleção de base da Itália, que é convocado desde a equipe azzurra sub-19.

O jogador é filho de um grande ídolo da Fiorentina, o ex-atacante Enrico Chiesa, que atuou na Viola de 1999 a 2002. Atualmente ele é treinador da equipe de base da Sampdoria, outro clube que Chiesa se destacou na carreira como jogador.