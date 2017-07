Meia Rodrigo Bentancur faz inúmeros elogios a Juventus: "É uma honra estar aqui"

Bentancur é o 11º uruguaio a vestir a camisa da Juventus (Foto: Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

No início do ano, a Juventus assinou com Rodrigo Bentancur até 2022, por €9,5 milhões. A Vecchia Signora teve prioridade na compra do ex-jogador do Boca Juniors ao negociar Carlos Tévez com os xeneizes.

Em entrevista à Juventus TV, o uruguaio falou sobre a nova equipe e sua adaptação ao futebol italiano. Bentancur é o 11º uruguaio a vestir a camisa bianconera.

"Meu sonho sempre foi jogar na Europa. Quando eu soube que viria para a Juventus, a primeira coisa que eu fiz foi assistir todas as partidas da Juve e ver como os meio-campistas jogavam. O futebol italiano é mais rápido do que o argentino, mas eu me sinto preparado. Assim que eu tive a chance de vir para a Europa, eu estava muito feliz, é uma honra estar na Juventus", afirmou.

Paolo Montero, Marcelo Zalayeta e Martin Cáceres foram alguns dos jogadores uruguaios que vestiram a camisa da Velha Senhora. O novo reforço fez questão de exaltar os compatriotas e também a Juventus.

"Passaram muitos campeões de meu país por este clube e por este motivo é uma honra vestir essa camisa. Espero manter seu nome em alto nível", pontuou.

Destaque da base xeneize, Bentancur foi revelado pelo Boca Juniors em 2015 e logo assumiu o comando no meio-campo da equipe. Na seleção do Uruguai, ele se tornou uma peça chave para o título na competição Sul-Americana sub-20.