Golpe duplo: Juventus oficializa contratação de Szczesny e encaminha acerto com De Sciglio

Goleiro Szczesny chega com status de sucessor de Buffon (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Dia agitado nos corredores da atual hexacampeã italiana. Logo nas primeiras horas desta quarta-feira (19), a Juventus divulgou em suas redes sociais o desembarque de Mattia De Sciglio, em Turim, para a realização de exames médicos. O lateral do Milan, de 24 anos, deve ser anunciado nos próximos dias e custará cerca de € 12 milhões (R$ 43,6 milhões) aos cofres juventinos.

Após a saída de Daniel Alves rumo ao Paris Saint-Germain, a lateral-direita passou a ser uma das grandes prioridades da Juventus na janela de transferências. Inúmeros nomes foram especulados, mas a favor de De Sciglio pesou o fato deste ter boa rodagem no futebol italiano e já ter trabalhado com Massimiliano Allegri, em tempos de Milan.

De Sciglio chega ao J-Medical para a realização de exames (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Pouco depois da chegada de De Sciglio ao J-Medical, clínica onde os jogadores passar por exames médicos, o clube bianconero oficializou a contratação do goleiro Wojciech Szczesny, de 27 anos. Nas últimas duas temporadas, Szczesny defendeu a camisa da rival Roma, sendo um dos pilares para as boas campanhas recentes do clube giallorosso na Serie A.

Inicialmente, o polonês chega à Vecchia Signora com o status de reserva, tendo em vista que o ídolo e capitão Gianluigi Buffon segue atuando em alto nível. Entretanto, a busca por um arqueiro experiente demonstra a preocupação do clube de Turim em preparar um sucessor de qualidade para a posição que pertence, há 16 anos, ao mesmo goleiro.

O contrato entre o clube bianconero e o arqueiro é válido por quatro temporadas, até 30 de junho de 2021. Em seu site oficial, a Juventus divulgou outros detalhes da negociação com o Arsenal, clube que detinha os direitos de Szczesny.

"A Juventus Football Club S.p.A anuncia que o acordo com o Arsenal Football Club pela aquisição definitiva dos direitos econômicos de Wojciech Szczesny foi finalizado pelo montante de € 12,2 milhões, pagáveis em dois anos. O valor de compra pode aumentar até € 3,1 milhões, em conclusão de determinadas condições durante o período de contrato", dizia o comunicado.

Szczesny cumprimenta Giuseppe Marotta (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Em sua primeira entrevista como jogador juventino, Szczesny destacou sua vontade de vencer, exaltou a mentalidade do clube de Turim e teceu grandes elogios ao seu companheiro de posição, Gianluigi Buffon.

"É um grande prazer estar aqui. Conversei com Buffon, uma verdadeira lenda neste esporte. É um líder dentro e fora de campo, e posso crescer muito trabalhando com ele. Quando você chega à Juventus, significa que foi escolhido. Não hesitei por um momento. Estou preparado para o desafio, este clube é a melhor escolha possível para a minha carreira. Tenho 27 anos e quero vencer, e na Juventus vejo a mentalidade certa para realizar isto", afirmou o polonês.

Szczesny é o segundo reforço oficial apresentado pela Vecchia Signora nesta janela de transferências. Antes, o clube de Turim já havia anunciado a contratação do meia-atacante Douglas Costa, ex-Bayern de Munique.