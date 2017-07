Jogo Roma x PSG amistoso AO VIVO da International Champions Cup

Provável escalação da Roma: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Moreno; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Tumminello, Dzeko, Perotti. Treinador: Di Francesco

Provável escalação do PSG: Trapp; Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Thiago Motta, Callegari, Rabiot; Lucas, Edouard, Pastore. Treinador: Emery

O brasileiro Bruno Peres falou de sua confiança no trabalho que a equipe está fazendo durante esta etapa da pré-temporada e revelou seu otimismo para a nova temporada em uma entrevista com Roma TV na quarta-feira."Nós seguimos um plano de treinamento muito claro nas últimas semanas e acho que estamos no caminho certo", disse o defensor brasileiro, falando de Detroit, onde os Giallorossi estão se preparando para enfrentar o PSG em sua primeira partida do TPI 2017.

Todo o elenco principal foi convocado para a estadia em Pinzolo. Os principais jogadores, como Daniele de Rossi, Radja Nainggolan, Kevin Strootman e Edin Dzeko, ainda estão de férias e se juntarão ao elenco na viagem agendada para os Estados Unidos, ainda em julho.

Diferente do PSG que realizou apenas um amistoso, a pré temporada da Roma começou mais agitada com dois amistosos, O primeiro amistoso, contra o AC Pinzolo, terminou 8 a 0 para os giallorossi. Destaque para Diego Perotti e o jovem Marco Tumminello, que marcaram dois gols cada. A segunda partida, Roma venceu o Slovacko, da República Tcheca por 1 a 0. Além de o bom desempenho da equipe italiana, o destaque da partida ficou para a quantidade de brasileiros no time principal que contou com Alison, Bruno Peres, Castán, Gerson e Juan entre os titulares.

Como é a primeira partida do PSG na Champions Cup 2017, é a chance de preparar melhor a equipe na pré-temporada. Depois de apenas cinco dias de treinamento no acampamento base da Flórida: " Tudo está indo muito bem até agora, apesar do calor", continuou Kimpembe, falando com PSG TV. "Mas com duas sessões de treinamento por dia, nos adaptamos rapidamente às condições. A nível pessoal, tudo está indo bem. Comecei a trabalhar um pouco mais cedo para estar pronto para a pré-temporada e me sinto ótimo."

Por outro lado, Thiago Silva e Daniel Alves estão no grupo e devem jogar, mesmo que poucos minutos.

O elenco do PSG viajou de Miami, sede onde toda preparação está sendo feita, para Detroit, local da partida, nesta terça feira. Quatro jogadores estão fora: Cavani e Di María, que se juntaram aos trabalhos somente nesta semana, Verratti, que sentiu dores no joelho e Meunier, ainda em processo de adequação física após a cirurgia no tornozelo.

Roma x PSG jogam nesta quarta-feira às 21h00, no estádio Central High School de Detroit, pelo torneio amistoso de pré-temporada International Champions Cup.