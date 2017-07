Trabalhando intensamente por reforços, Juventus anuncia lateral Mattia De Sciglio

Google Plus

Mattia De Sciglio chega para substituir Daniel Alves (Foto: Divulgação/Juventus FC)

A Juventus segue agitando a atual janela de transferências na Europa. Após os anúncios do meia-atacante Douglas Costa e do goleiro Wojciech Szczesny, o clube de Turim tratou de oficializar o acerto com o jovem Mattia De Sciglio, de 24 anos.

O lateral italiano chega à Vecchia Signora com a dura missão de substituir Daniel Alves, um dos destaques da equipe durante a temporada 2016/17. Após a transferência do brasileiro rumo ao Paris Saint-Germain, a lateral passou a ser uma das posições de maior carência na equipe bianconera.

Nascido e criado no rival Milan, onde atuou profissionalmente por seis temporadas, De Sciglio terá sua primeira experiência fora do Diavolo. Ao todo, foram 133 partidas disputadas, sendo 110 delas pela Serie A, 10 pela Champions League e 13 pela Coppa Itália.

De Sciglio é o terceiro reforço juventino na atual janela de transferências (FOTO: Divulgação/Juventus FC)

Em nota oficial, a Juventus esclareceu os detalhes da negociação com o Milan, clube que detinha os direitos econômicos do atleta. A transação custou € 12 milhões de euros ao clube de Turim, valor que poderá ser pago ao longo dos próximos três anos.

"A Juventus Football Clube S.p.A anuncia como finalizado o acordo com o AC. Milan S.p.A pela aquisição definitiva dos direitos econômicos do atleta Mattia De Sciglio, pelo montante de € 12 milhões de euros, pagáveis em três anos. O valor de compra poderá crescer € 0.5 milhão, em caso de determinadas conquistas durante o tempo de contrato."

O tempo de contrato firmado entre as partes é de cinco temporadas, válido até 30 de junho de 2022.

Ao que tudo indica, as novidades para 2017/18 ainda não terminaram. Fontes dão conta de que a Juventus está próxima de contratar o meia-atacante Federico Bernardeschi, atualmente na Fiorentina. Além disso, nomes como Keita Balde (Lazio) e Nemanja Matić (Chelsea) ainda estão sob o radar juventino.