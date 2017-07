Novo Baggio? Bernardeschi se aproxima de saída da Fiorentina para reforçar Juventus

Bernardeschi era um dos grandes desejos da Juve nessa janela (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

A lista de reforços juventinos para a temporada 2017/18 não para de crescer. Nas primeiras horas desta sexta-feira (21), múltiplas fontes confirmaram o acerto entre Fiorentina e Juventus pela transferência do meia Federico Bernardeschi, de 23 anos.

Considerado um dos grandes nomes desta nova e promissora geração italiana, Bernardeschi não escondia sua vontade de atuar pela Vecchia Signora. O desejo do jogador pesou para que a Fiorentina, que até então fazia jogo duro para negociá-lo, entrasse em acordo com a rival de Turim.

A Sky Sports, através do jornalista Gianluca Di Marzio, foi um dos primeiros jornais a cravar o acerto. De acordo com o veículo, Bernardeschi custará € 40 milhões (aproximadamente R$ 146 milhões) à Juventus, com bônus de até € 5 milhões. Além disso, a Viola terá direito a 10% em caso de venda futura.

O contrato do atleta terá duração de cinco temporadas, válido até 2022, com salário de € 4 milhões por ano. Assim que a negociação for oficializada pelas partes, o meia passará pelos tradicionais exames médicos no J-Medical.

Caso a negociação se concretize, Bernardeschi repetirá os passos do icônico ex-jogador italiano Roberto Baggio, que era tido como ídolo na Fiorentina até acertar com a Juventus.

Federico Bernardeschi seria o quarto reforço da Vecchia Signora na atual janela de transferências. Antes do italiano, a Juve já havia anunciado o meia-atacante Douglas Costa (ex-Bayern de Munique), o goleiro Wojciech Szczesny (ex-Roma) e o lateral Mattia De Sciglio (ex-Milan). O clube de Turim ainda monitora outros nomes, e mais novidades podem pintar nos próximos dias.

Com passagens pelas seleções de base, Bernardeschi foi um dos destaques da Fiorentina na temporada 2016/17. Foram 11 gols e quatro assistências na Serie A. Além disso, foi o segundo mais eficiente da Viola em finalizações certas e chances de gol criadas, atrás apenas de Borja Valero, novo reforço da Internazionale.