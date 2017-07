Gabigol entra no segundo tempo, e Internazionale empata com Schalke 04 na China

Google Plus

INCIDENCIAS: Primeira partida de pré-temporada realizada no Changzhou Olympic Sports Center New City Stadium, na China.

Em amistoso de pré-temporada, a Internazionale enfrentou o Schalke 04 nesta sexta-feira (21), na China. O time alemão abriu o placar com o meia Daniel Caligiuri, mas o zagueiro Jeison Murillo buscou o empate para os italianos. O atacante brasileiro Gabigol entrou no segundo tempo.

O histórico do confronto das equipes é bem equilibrado. A Inter detém duas vitórias, enquanto o Schalke 04 venceu apenas uma vez, além de um empate em jogos oficiais.

A próxima partida da equipe italiana será na segunda-feira (24), contra o Lyon, às 9h05, no Estádio Olímpico de Nanjing. Já o Schalke 04 enfrenta o Neftchi Baku, na próxima quarta-feira (26), às 13h, em Neukirchen.

Equipes desperdiçam chances em primeiro tempo morno

Inter e Schalke 04 pouco atacaram na primeira etapa da partida. Nos primeiros dez minutos, a Inter tinha a posse de bola, mas não atacava os alemães. Candreva e Brozovic erravam muitos passes, e o Schalke não ameaçava.

Apesar de ter o controle da bola, o primeiro lance de perigo foi com os alemães. A Inter perdeu a bola no meio de campo e o Schalke desceu em contra-ataque perigoso, mas Konoplyanka mandou para fora.

Após a parada técnica, o time de Milão cresceu no jogo, mas ainda pecava nos passes e finalizações. Candreva, Brozovic e Éder continuavam a errar passes e mesmo com o volume de jogo, não conseguiram abrir o placar.

Times voltam melhor e balanças as redes

Na volta para a segunda etapa, o técnico da Inter, Luciano Spaletti, mudou a sua equipe. O estreante Borja Valero e o brasileiro Gabigol, esse último sendo especulado para deixar a Inter, entraram em campo nos respectivos lugares de Kondogbia e Candreva.

Apesar das mudanças, o Schalke 04 comandava as ações do segundo tempo e não demorou muito para abrir o placar. O meia Daniel Caligiuri entrou facilmente na defesa italiana, que bateu cabeças, e marcou no canto esquerdo de Handanovic.

Após o gol, o técnico Spaletti mudou novamente. Entre os novos jogadores em campo, estava o zagueiro Murillo, que precisou de apenas três minutos para empatar a partida. O gol saiu de belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro alemão.

Com o placar empatado, a Inter crescia no jogo e Murillo recebeu bom passe de João Mario e quase deixou sua marca pela segunda vez. Sem acréscimos, o árbitro sinalizou o fim da partida.