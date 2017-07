Com 'chave da morte' e possível dérbi de Milão nas quartas, tabela da Copa Itália é definida

Google Plus

Derby della Madonnina deve se enfrentar antes das semifinais (Foto: Claudio Villa/Internazionale FC)

Organização que rege o futebol italiano, a Lega Serie A divulgou nesta sexta-feira (21) a tabela da Copa Itália 2017/18. O sorteio colocou três gigantes, Juventus, Napoli e Roma, de um mesmo lado do chaveamento. Na outra parte, um possível dérbi entre Internazionale e Milan nas quartas de final é o grande destaque.

Times mais bem colocados na tabela da Serie A 2016/17, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta, Lazio, Milan, Internazionale e Fiorentina entrarão na competição a partir das oitavas de final. Os jogos dessa fase estão marcados para os dias 13 a 20 de dezembro – datas sujeitas a mudanças devido às transmissões esportivas.

Em tese, quem terá o caminho mais complicado é a Juventus. Se quiser chegar à decisão para defender o título da competição, a Vecchia Signora deverá enfrentar Genoa (oitavas de final), Roma (quartas), Napoli (semis) e Milan, Inter, Fiorentina e Lazio (final).

Na final da Copa Itália da temporada passada, a Juventus bateu a Lazio, por 2 a 0, em Roma. A decisão desta época ocorrerá no dia 9 de maio, novamente no estádio Olímpico. Apenas as semifinais acontecerão em jogos de ida e volta, nos dias 31 de janeiro e 28 de fevereiro; o restante é em partida única.

Confira os confrontos da Copa Itália 2017/18: