Boca Juniors supera oferta do Genoa e acerta contratação de Centurión

Foto: Getty Images

O Boca Juniors aplicou um "chapéu" no Genoa e anunciou nesta sexta-feira (21) a contratação em definitivo do atacante Ricardo Centurión. O clube argentino ofereceu ao São Paulo uma quantia maior do que os italianos, e a equipe do bairro La Boca ficou com o atleta de 24 anos.

Por € 3,5 milhões (cerca de R$ 12,7 milhões),a ida de Centurión ao rossoblù estava quase certa, porém, de última hora, o Boca Juniors, equipe pelo qual o argentino defendeu na última temporada, cobriu a oferta dos italianos ao oferecer para o São Paulo US$ 4,2 milhões (cerca de R$ 13,2 milhões), e o clube paulista não pensou duas vezes para vender Centurión pelo maior preço.

Centurión passou nos exames médicos feitos na Itália, nesta última quinta-feira (20). Agora, o jogador é esperado para voltar à Argentina para acertar o novo contrato com o Boca Juniors, equipe que estava por empréstimo. O atacante substituiu muito bem o ídolo Carlos Tévez e devido ao protagonismo de Centurión no elenco, os torcedores xeneizes ficaram revoltados pela saída do atleta.

Após ter sido destaque do Racing em 2014, Centurión foi contratado no ano seguinte pelo São Paulo, por R$ 13 milhões, com ajuda do atual diretor executivo do clube, Vinicius Pinotti. O jogador não engrenou e em 2016 foi emprestado ao Boca Juniors, onde Centurión recuperou o bom futebol e conquistou o Campeonato Argentino com o clube do La Bombonera, marcando oito gols em 24 jogos.

Em 2017 não foi cogitado em reintegrar o elenco do São Paulo, que colocou a venda o atacante. Por sua vez, o Genoa se interessou em ter novamente o jogador, que já havia passado pelo rossoblù em 2013 por empréstimo. Entretanto, a diretoria do Boca Juniors sucumbiu a revolta dos torcedores do em não fazer uma oferta para Centurión continuar na equipe.