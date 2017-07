Hein? Antonio Cassano volta atrás mais uma vez e rescinde com Hellas Verona

Google Plus

O jogador sequer atuou oficialmente com a camisa do Hellas Verona (Foto: Divulgação/Hellas Verona)

Os últimos dias foram agitados para o jogador Antonio Cassano. Após uma saída conturbada da Sampdoria, o jogador acertou com o Hellas Verona, no início de julho. No entanto, o meia-atacante informou nesta segunda-feira (24) que não joga mais pelo clube.

+ Hellas Verona anuncia contratações dos atacantes Cerci e Cassano

Cassano anunciou a sua aposentadoria em um pouco mais de uma semana depois de ter assinado contrato, alegando vontades familiares. No mesmo dia, na parte da tarde, o atleta voltou atrás e disse que ficaria. Mas agora, seis dias depois, rescinde com o clube que foi promovido para a Serie A após ficar na segunda colocação na segunda divisão.

O atleta, que participava da pré-temporada com o time, já deixou claro de que mesmo sem clube, não vai pendurar as chuteiras.

Aos 35 anos, o italiano tem passagens por Roma, Real Madrid, Milan e Internazionale. Cassano vem pagando pelo preço de sua idade, fato que na temporada 16/2017 não atuou em nenhum jogo pela Sampdoria. Contudo, em 2015/16 Antonio disputou 24 partidas e marcou apenas dois gols.