Bernardeschi chega à Juventus para usar camisa 10 um ano após saída de Pogba

Bernardeschi reforça o plantel da Juventus para a temporada 2017/18 (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Um dos meias mais promissores da nova geração italiana, Federico Bernardeschi foi confirmado nesta segunda-feira (24) como quarto reforço da Juventus na atual janela de transferências. Após realizar exames médicos na clínica J-Medical, em Turim, o agora ex-jogador da Fiorentina assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2022.

As cifras da negociação não foram reveladas, mas a imprensa italiana afirma que o clube bianconero desembolsou € 40 milhões (cerca de R$ 146 milhões) pelo atleta. Ainda de acordo com a mídia do Belpaese, o meia ganhará € 4 milhões (aproximadamente R$ 14 milhões) por ano. Ele viajará nesta terça-feira (25) para Boston, nos Estados Unidos, onde a Vecchia Signora realiza a pré-temporada.

Embora a Juve não confirme, Bernardeschi deve ser o novo camisa 10 do time. O número está vago desde a saída do francês Paul Pogba para o Manchester United, em agosto de 2016. Torcedores, inclusive, levaram uma faixa à J-Medical aprovando o italiano com a 10.

"A 10 não pode mais ficar sem dono... Bem-vindo, Fede!! Vencer é a nossa missão" (Foto: Marco Spadavecchia/Tuttojuve.com)

Bernardeschi, agora, torna-se alvo da torcida da Fiorentina. É que o jogador repetiu os passos de Roberto Baggio, ícone do futebol italiano, que trocou a Viola pelas cores da Juventus, em 1990, e causou a fúria dos torcedores. Recentemente, adeptos da equipe toscana penduraram uma faixa na porta do Artemio Franchi, estádio do time, chamando o atleta de “corcunda de m****”.

Bernardeschi chegou às categorias de base da Fiorentina em 2003. Foi emprestado ao Crotone na temporada 2013/14, retornou à Viola na época seguinte e se tornou uma das grandes peças do elenco. No clube da Toscana, entrou em campo 93 vezes, marcou 23 gols e distribuiu 13 assistências.

Por causa das boas atuações com a camisa viola, Bernardeschi foi convocado pelo treinador da Itália, Giampiero Ventura, para disputar a Eurocopa 2016, na França. Ele também fez parte do plantel que jogou o Campeonato Europeu Sub-21, na Polônia, mas não conseguiu ajudar os azzurri a chegarem à final – eles caíram na semifinal diante da Espanha.

Bernardeschi é o quarto reforço da Vecchia Signora nesta janela de transferências. Antes do italiano, a Juve já havia anunciado o meia-atacante Douglas Costa (ex-Bayern de Munique), o goleiro Wojciech Szczesny (ex-Roma) e o lateral Mattia De Sciglio (ex-Milan). O clube de Turim ainda monitora outros nomes, e mais novidades podem pintar nos próximos dias.