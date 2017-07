Sem espaço no Bayern, Renato Sanches abre portas ao Milan: "Seria uma grande oportunidade"

Renato Sanches não é uma das primeiras opções no Bayern (Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Encostado no Bayern de Munique, o meio-campista Renato Sanches admitiu a possibilidade de deixar o clube. Em entrevista à rádio alemã SportBild, o jovem português, de 19 anos, se mostrou interessado na possibilidade de defender o Milan, um dos clubes que querem tirá-lo da Baviera.

"O Milan é uma possibilidade interessante", confessou. "Se houver a chance e os clubes se acertarem, eu iria para lá tranquilamente. Agora estou em pré-temporada com o Bayern na China, mas quando voltarmos para Munique, nos reuniremos e decidiremos o melhor. Eu sou jovem, quero e preciso jogar mais para mostrar meu futebol e creio que isso seria mais viável em Milão", completou.

Essa declaração só reforça o interesse do Milan no jogador, que é agenciado pelo Jorge Mendes, empresário influente no mundo do futebol cujo tem ótima relação com a nova diretoria do clube. O agente levou o centroavante André Silva, ex-Porto, para San Siro.

Segundo a imprensa italiana, o Diavolo apresentou uma oferta ao Bayern de empréstimo bienal, com direito de compra fixados ao final do vínculo. O clube alemão, contudo, quer a venda ou no máximo um empréstimo com obrigação de compra.

Renato Sanches se destacou no Benfica duas temporadas atrás, sendo eleito o melhor jovem do Campeonato Português e chamando a atenção de vários clubes europeus. Quem levou a melhor foi o Bayern, que o contratou por cerca de € 40 milhões. Na Alemanha, no entanto, o jogador encontrou dificuldades para achar espaços no concorrido setor de meio-campo do clube, e quanto teve as suas chances, não conseguiu apresentar o mesmo futebol.

Em 2016, o meio-campista recebeu o Golden Boy, prêmio promovido pelo jornal italiano Tuttosport para jovens talentos com menos de vinte anos. Ele venceu disputa com jogadores muito promissores como Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan, e Dele Alli, meia do Tottenham. Lionel Messi, Wayne Rooney, Mario Balotelli, Alexandre Pato e Paul Pogba também já levaram a premiação.