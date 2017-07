Calendário da Serie A 2017/18 é definido e põe Inter e Fiorentina frente a frente na primeira rodada

Novo reforço da Inter, Borja Valero reencontrará a Fiorentina logo na primeira rodada da Serie A 2017/18 (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Na tarde desta quarta-feira (26), a Lega Serie A divulgou o calendário da Serie A 2017/18, que vai recomeçar no dia 20 de agosto. O grande jogo da primeira rodada é Internazionale e Fiorentina, que duelam em Milão. A partida marcará o reencontro do meio-campista Borja Valero, novo reforço da Beneamata, com o clube da Toscana, onde jogou por cinco anos. Nesta temporada, a liga italiana contará com o auxílio da tecnologia do árbitro de vídeo durante os jogos.

Atual campeã com seis scudetti (títulos da Serie A) consecutivos, a Juventus receberá o Cagliari, no Allianz Stadium – era 'Juventus Stadium', mas mudou de nome ao fim da última temporada. Segunda colocada na última temporada, a Roma irá até Bérgamo para encarar a Atalanta, que surpreendeu na liga passada e terminou o certame em quarto lugar.

Napoli e Milan debutarão longe de seus domínios. O primeiro viajará até a região de Vêneto para medir forças com o Hellas Verona, enquanto o reformulado time milanês pegará o Crotone, na Calábria.

Retornando à elite na temporada 2017/18, a Spal, atual campeã da Série B, tem um jogo difícil em sua estreia. Os spallini têm duelo marcado com Lazio, quinta colocada na temporada 2016/17, na capital da Itália. Vice-colocada da segunda divisão italiana, o Verona (como já mencionamos) receberá o Napoli. Dono da última vaga de acesso, o Benevento participa da sua primeira Serie A da história e fará sua estreia contra a Sampdoria.

Com possível dérbi de Milão, a tabela da Copa Itália 2017/18 também foi divulgada. Os jogos das oitavas de finais estão marcados para os dias 13 a 20 de dezembro.

Confira os jogos da primeira rodada da Serie A 2017/18: