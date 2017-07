Jogo Craiova x Milan AO VIVO hoje pela eliminatória da Uefa Europa League 2017/18

Google Plus

A arbitragem da partida será do turco Halis Ozkahya.

No lado do Diavolo, 'Jack' Bonaventura falou da sua satisfação pessoal em poder jogar pela primeira vez uma competição internacional em sua carreira e se diz ansioso pelo confronto: "Estar aqui para disputar a Europa League pelo Milan, já que na temporada anterior não conseguimos alcançá-la por muito pouco. Não vejo a hora de entrar em campo amanhã.", disse.

O principal reforço do clube romeno nessa janela foi o italiano Fausto Rossi, e o volante falou que será um prazer especial enfrentar uma equipe como o Milan e admitiu querer marcar um gol para alegrar seus amigos que torcem pra Juventus: "Para nós italianos tem um gosto especial encontrar o Milan, mas vamos dar o nosso máximo em campo. Devemos estar concentrados para fazer um bom jogo e quem sabe não possa agradar os meus amigos juventinos com um gol (risos).", declarou o jogador de 26 anos.

Terceira fase eliminatória UEL: U. Craiova x Milan em tempo real

O jogo será disputado no estádio Municipal Drobeta Turnu Severin, na cidade de Craiova e que tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Todos os ingressos disponíveis foram vendidos rapidamente e teremos casa cheia.

Bonucci e Biglia não foram inscritos a tempo e também não atuam, mas caso o Milan se classifica aos playoffs, poderão jogar normalmente. Já Suso, Romagnoli, Çalhanoglu e Sosa que estão aprimorando a parte física.

Já Montella terá alguns desfalques por vários motivos diferentes. Bacca e Paletta, por exemplo, nem foram convocados para o duelo por estarem negociando a saída do clube.

Devis Mangia terá o elenco completo para enfrentar o Milan, inclusive a maior contratação da janela, o volante italiano Fausto Rossi, que foi revelado na Juventus.

FIQUE DE OLHO: Giacomo Bonaventura, meia do Milan: Com a maioria dos reforços ainda adquirindo a melhor forma física, Giacomo Bonaventura torna-se o líder técnico da equipe dirigida por Montella. O camisa 5 do Milan se lesionou seriamente em janeiro desse ano quando estava em ótima forma e agora, quer retomar os gols e assistências em jogos oficiais.

FIQUE DE OLHO: Fausto Rossi, volante do U.Cracóvia: Revelado pela Juventus, Rossi já rodou por vários clubes e pode trazer a experiência necessária para a equipe romena complicar a vida rossonera.

Já Vincenzo Montella, tratou de esquecer um pouco dos próximos jogos do Milan e salientou a importância de passar por essa eliminatória e ingressar na fase de grupos da competição: ''Primeiro de tudo devemos ingressas na fase de grupos. Não podemos achar que será um jogo fácil porque aí nos complicaríamos sozinhos. Depois, poderemos pensar nos objetivos da temporada ao longo dela.", afirmou.

Craiova x Milan ao vivo

O treinador do Craiova, Devis Mangia, elogiou a equipe atual do Milan e afirmo que a única chance de um jogo parelho, é a sua equipe jogar compacta e unida: "É um Milan de qualidade, se eu citar um jogador, vou acabar esquecendo de outros. Fassone e Mirabelli estão fazendo um ótimo trabalho de renovação no elenco e quando se joga contra times como esse, precisamos ser muito sólidos. É a nossa única arma.", comentou o italiano.

Um dos jogos mais marcantes da história recente do Milan foi na final da Copa dos Campeões, antigo nome da atual Champions League, onde em um Camp Nou lotado de milanistas, o Diavolo dirigido por Arrigo Sacchi goleou o Steaua Bucaresti por 4 a 0 e conquistou seu terceiro título continental.

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. O Milan contra equipes romenas, tem cinco jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Milan conseguiu a sua classificação para a competição com seu sexto lugar na última Serie A, retornando a jogar por torneios europeus depois de 3 anos.

Dirigido pelo italiano Devis Mangia, o clube já está em plena temporada e vem de um empate contra o Concordia por 1 a 1.

O U. Craiova joga pela primeira vez uma competição europeia em sua história, graças ao quinto lugar no campeonato romeno.

Boa dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Craiova x Milan, pela partida de ida da terceira fase eliminatória da Europa League, jogo marcado para às 15h (de Brasília), em Drobeta-Turnu Severin, na Romênia.