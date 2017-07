'Falta de pagamento' evitou a inscrição de Bonucci e Biglia na Europa League

Bonucci atuou normalmente durante a pré-temporada (Foto: Zhong Zhi/Getty Images)

Poucas semanas após iniciar sua pré-temporada, o Milan já terá uma partida decisiva para sua temporada nesta quinta-feira (27). Pela partida de ida dos playoffs da Uefa Europa League, os italianos irão a Romênia para encarar o Craiova, visando uma classificação à próxima fase.

Para o duelo, o Milan não irá poder contar com dois nomes importantes, recém anunciados pelo clube nesta janela de transferências: Leonardo Bonucci e Lucas Biglia.

Fisicamente os atletas estão bem, tanto que atuaram pelo Diavolo nas partidas do clube na pré-temporada realizada na China. O que impediu a inscrição dos jogadores para as partidas diante dos romenos foi a regularização por completo de suas transferências. Bonucci chegou em uma transação junto à Juventus, envolvendo cerca de € 42 milhões aos cofres milanistas. Já o ex-Lazio Biglia, foi contratado por €17 milhões.

Nesta quarta-feira (26), o CEO do clube rossonero, Marco Fassone, esclareceu toda esta situação: "Quero tranquilizar todos os nossos torcedores e informá-los que até o dia 11 de agosto todos os valores restantes serão depositados", disse o dirigente.

Até que a situação dos jogadores seja regularizada, eles podem atuar apenas em partidas amistosas. Portanto, ambos também ficarão de fora da partida de volta diante do Craiova pela UEL, que acontece no próximo dia 3.

A expectativa é que ambos os reforços estejam disponíveis para a estreia do Milan na Serie A. O primeiro duelo do clube será na Calábria diante do Crotone, no dia 20 de agosto.