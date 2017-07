Em Singapura, ítalo-brasileiro Éder marca dois e Inter bate Bayern de Munique

Na manhã desta quinta-feira (27), a Internazionale enfrentou o Bayern de Munique, em Singapura, pela International Champions Cup, torneio preparatório para a temporada. A equipe italiana venceu por 2 a 0, com dois gols do ítalo-brasileiro Éder, ainda na etapa inicial de jogo. O brasileiro Gabigol, que busca seu espaço na equipe de Luciano Spalletti, entrou apenas no segundo tempo.

A Inter voltará a campo no próximo sábado (29), contra o Chelsea, às 8h35. Já o Bayern se prepara para encarar o Liverpool, pela Audi Cup, na terça-feira (1º), às 15h30.

Na história dos confrontos oficiais, ambas equipes possuem duas vitórias. O único empate do confronto foi ainda na frase de grupo da Chapions League 2006/07.

Inter pressiona e sai na frente com gols de Éder

Foto: Power Sport Images/Getty Images

A equipe italiana começou a partida pressionando a defesa alemã. Apesar dos minutos iniciais de pressão, a primeira chegada ao ataque foi do Bayern, que conseguiu um escanteio após bela jogada de Ribery. No contra-ataque, Candreva cruzou para Éder, que aproveitou a falha de marcação e abriu o placar para os italianos.

O Bayern levou a campo uma equipe bastante modificada e aos 30 minutos, Ancelotti foi obrigado a tirar Ribéry de campo, que se lesionou. A partir de então, a Inter controlava as ações do jogo e não dava chances para a equipe alemã. O Bayern não conseguia impor seu estilo de jogo e encontrava dificuldades de chegar ao ataque.

Em mais um contra-ataque veloz, agora pelo lado esquerdo, Perisic cruzou novamente para Éder, que estava sem marcação, e ampliou o placar da partida. Após três minutos de acréscimo, o árbitro apitou o fim da etapa inicial.

Inter segura resultado e derrota Bayern

Foto: Power Sport Images/Getty Images

A Inter voltou para o segundo tempo de jogo com a mesma formação inicial. Já pelo lado alemão, Müller, Javier Martínez e Renato Sanches entraram para ser a esperança de gols alemã.

Com dez minutos de partida, o autor dos gols deixou o campo para a entrada do brasileiro Gabigol. A Inter continuava no mesmo ritmo do primeiro tempo, com João Mario e Candreva ameaçando o gol de Ulreich.

Mesmo com as substituições de Ancelotti, o Bayern encontrava dificuldade de chegar ao ataque. Renato Sanches, que foi especulado no Milan, levou perigo ao gol de Handanovic após belo chute de fora da área. A melhor chance dos alemães veio do brasileiro Miranda, da Inter, que tentou interceptar um cruzamento, mas quase mandou para o próprio gol. O árbitro não deu acréscimos e pôs fim à partida.