Nainggolan renova por quatro anos e encerra especulações de saída da Roma

Nainggolan assina contrato ao lado de Monchi, novo diretor da Roma (Foto: Divulgação / AS Roma)

A torcida da Roma recebeu, nesta quinta-feira (27), talvez a melhor notícia da janela de transferências do clube até o momento. No entanto, não foi um reforço, mas a confirmação de que o belga Radja Nainggolan não deixará os giallorossi tão cedo. O camisa 4 assinou uma renovação de seu contrato por mais quatro anos. O vínculo agora se estende até junho de 2021 e o jogador encerra as especulações de que deixaria a equipe nesta temporada.

Principal destaque romanista na última temporada, o Ninja era um dos alvos da Internazionale, agora comandada por Luciano Spalletti, que treinou a Roma até o fim da campanha 2016/17. No entanto, sua vontade de seguir vestindo a camisa da equipe da capital prevaleceu e o belga afirmou que nunca quis deixar o clube: "Acho que consegui demonstrar que sempre quis isso. Estou muito feliz, especialmente porque o clube e eu podemos continuar nossa aventura juntos", disse o jogador, ao site oficial da Roma.

Contratado junto ao Cagliari em janeiro de 2014, Nainggolan vem sendo assediado por diversos clubes, como o Chelsea, mas sempre afirmou que não tinha vontade de deixar os giallorossi e queria vencer com a camisa do clube. Desde que chegou à capital, tem 161 aparições com i lupi e 27 gols marcados. Destes, 14 tentos aconteceram na última temporada, quando passou a jogar mais avançado, após a saída de Miralem Pjanic, para a Juventus.

Presente no ato da assinatura do novo contrato, o presidente James Pallotta rasgou elogios ao jogador e declarou que não havia qualquer possibilidade de que Nainggolan não seguisse na Roma para a temporada que se inicia no próximo mês: "Estamos encantados que Radja tenha comprometido seu futuro de longo prazo e os anos mais importantes de sua carreira com o clube. Na última temporada, ele foi um dos melhores meio-campistas do mundo. Não havia nenhuma questão de ele ir para outro lugar. Ele ama a Roma e nós amamos tê-lo aqui", afirmou o estadunidense.