'Herói' na Romênia, Ricardo Rodríguez festeja gol que garantiu a vantagem do Milan na UEL

Milanistas comemoram o gol de falta de Rodríguez (Foto: NurPhoto/Getty Images)

De volta às competições continentais, o Milan estreou com o pé direito sua temporada nesta quinta-feira (27). Em Drobeta-Turnu Severin, o Diavolo venceu o Craiova pelo placar mínimo, em partida de ida válida pela terceira fase qualificatória da Uefa Europa League.

Completamente regularizado e com condições de jogo, Ricardo Rodríguez foi um dos reforços titulares da equipe rossoneri na Romênia, e foi em uma cobrança de falta (uma de suas especialidades) que o suíço marcou o único tento do confronto.

"Foi muito importante para mim e estou feliz por ter marcado um gol para ajudar a equipe. Agora precisamos dar continuidade. Foi tudo muito difícil, começar tão cedo a pré-temporada, e encarar uma equipe como o Craiova, que realmente entrou em campo em busca da vitória. Teremos que realizar algo melhor no San Siro. Estamos em forma e treinando com bastante intensidade, mas devemos ressaltar que conquistamos uma certa vantagem", afirmou o jogador à Sky Sport Italia.

Nas últimas cinco temporadas, Rodríguez foi às redes em 15 oportunidades

Em campo durante toda a partida, o lateral falou sobre a troca do esquema tático ao decorrer do jogo, que foi de uma linha de quatro para o posicionamento de três defensores: "Eu atuei por muitas vezes em ambas as funções na Alemanha, então essa troca de formação não me incomoda. A ideia principal é jogar futebol, e nosso treinador preza por isso. Temos que ter em mente quando devemos nos arriscar e quando devemos ser cuidadosos", acrescentou.

+ Sem espaço no Bayern, Renato Sanches abre portas ao Milan: "Seria uma grande oportunidade"

O jogador que chegou às quartas de finais da Uefa Champions League com o Wolfsburg na temporada retrasada, falou sobre o sonho de disputar a maior competição do planeta vestindo o manto do Diavolo: "Faremos tudo o que for possível para alcançar este objetivo. E isso começa nos qualificando e avançando na Europa League. Acredito que temos condições de ir longe", concluiu.

O Milan volta a enfrentar o Craiova na próxima quinta-feira (3), quando recebe os romenos na Itália, tendo o empate a seu favor para chegar a próxima fase. Por questões burocráticas, os italianos ainda não poderão contar com as presenças de Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, que devem estrear apenas no início da Serie A.