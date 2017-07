Apesentado na Juventus, Bernardeschi contraria expectativas e pega camisa 33

Google Plus

Federico Bernardeschi é uma das grandes contratações da Juve nesta janela (Foto: Divulgação/Juventus FC)

A Juventus apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (28), uma de suas principais novidades para a temporada 2017/18: Federico Bernardeschi. Apesar de ser visto pela torcida juventina como provável herdeiro da histórica camisa 10 – outrora trajada pelo grande ídolo Alessandro Del Piero –, o meia vestirá a camisa 33.

"Eu gosto da 10, mas tenho um grande respeito por essa camisa e, antes de vesti-la, preciso mostrar ao treinador, aos meus companheiros e à torcida que mereço", afirmou o meia, em sua primeira entrevista coletiva enquanto jogador da Juventus.

Demonstrando grande satisfação por chegar à Vecchia Signora, o ex-Fiorentina não poupou elogios ao clube e aos seus torcedores. Nas palavras do meia, ser jogador da Juventus é a realização máxima para um atleta.

"A Juventus representa uma parte significante da história do futebol mundial. Chegar aqui como jogador é o máximo. Quando eu era adversário, ficava impressionado com a mentalidade desse clube, capaz de se manter ao longo de tantos anos", contou.

Ao falar dos fãs juventinos, Bernardeschi lembrou da recepção calorosa que recebeu no J-Medical, clínica onde os atletas realizam exames médicos antes de assinar com a Juve. "A recepção que tive ao chegar em Turim foi incrível e me animou muito, agradeço aos torcedores e espero retribuir em campo", celebrou o jogador.

Perguntado sobre a qualidade do elenco bianconero e uma possível concorrência pela titularidade, o jovem italiano fez questão de elogiar seus novos companheiros, tratando a disputa como algo positivo e estimulante.

"Todos são muito fortes e será uma enorme satisfação jogar com eles. Quando você faz parte de um grande clube, você é capaz de se divertir em campo. Concorrência faz bem, cria estímulos tanto para mim quanto para meus companheiros e nos faz alcançar determinados objetivos", afirmou.

Encerrando a entrevista, Bernardeschi traçou seus principais objetivos para a temporada. "Quero ajudar a equipe a seguir o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. Vamos lutar pelo sétimo Scudetto. A Champions é dificílima, mas quero ao menos chegar às semifinais", concluiu.

Federico Bernardeschi é o quarto reforço apresentado pela Juventus nesta janela de transferências. Antes do meia, a Vecchia Signora já havia anunciado o meia-atacante Douglas Costa (ex-Bayern de Munique), o goleiro Wojciech Szczesny (ex-Roma) e o lateral Mattia De Sciglio (ex-Milan).