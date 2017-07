Montella não define capitão do Milan, mas avisa: "Bonucci é candidato, assim como Biglia"

Montella espera o encerramento da janela de transferências para definir um capitão (Foto: Zhizhao Wu/Getty Images)

Em entrevista ao jornal Corriere dello Sport, o técnico do Milan, Vincenzo Montella, comentou sobre as perspectivas para o futuro do clube, que passa por um período de transição após os chineses assumirem a diretoria. O italiano se mostrou animado com o projeto e destacou o objetivo de recolocar a equipe na Uefa Champions League.

“Eu estou muito feliz e empolgado, quem está em um cargo como esse não pode fugir da responsabilidade. A equipe precisa de tempo para se entrosar e evoluir, mas o desafio de atingir a meta de voltar à Champions League é o que mais me motiva ainda mais em um elenco jovem e promissor como esse”, afirmou.

Montella não poupou elogios quando perguntado sobre o zagueiro Leonardo Bonucci, principal contratação do mercado rossonero desta janela de transferências.

“É um atleta que vai nos agregar muito, tanto em capacidade técnica, como em conhecimentos táticos. Ele chega para elevar o nosso nível competitivo, e será um prazer trabalhar com ele”, exaltou.

Uma pergunta que surgiu recentemente com as diversas chegadas à equipe foi sobre quem será o capitão dentro de campo. Os atuais jogadores donos da braçadeira, o meio-campista Riccardo Montolivo e o lateral-direito Ignazio Abate, podem não atuar com tanta frequência nesta temporada, o que deixa em aberto a opção de comandante dentro de campo.

A opção seria dar a faixa de capitão a Bonucci, Montella? “Estou pensando ainda. Eu vou ter um parecer mais claro quando a temporada começar, vou definir dois jogadores que vão utilizar a braçadeira. Ainda não finalizamos todas as contratações, então eu posso ter mais certeza quando o elenco estiver completo. Bonucci é um candidato a ser capitão, assim como Lucas Biglia tem as suas chances”, finalizou.