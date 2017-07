Roma se aproxima de Mahrez para suprir saída de Salah

Google Plus

Após a venda de Salah, Roma está próxima de acerto com argelino (Foto: Michael Regan/Getty Images)

Nesta segunda (31), diversos jornais e sites italianos reportaram de que Riyad Mahrez, meia-atacante de 26 anos que atualmente defende o Leicester City, está próximo de reforçar a Roma. Os gialorossi estão à procura de um atacante que caia pela direita, já que perderam o egípcio Mohamed Salah para o Liverpool nesta janela de transferências.

O time da capital já propôs uma oferta inicial de € 35 milhões, recusada pelos Foxes, que fixaram em € 40 milhões o preço pelo jogador, um dos destaque na campanha do título da Premier League 2015/16. Contudo, após a primeira recusa, os romanos ofereceram € 38 milhões com mais 3 milhões de bônus, o que agradou aos ingleses. Agora, a mídia italiana afirma que Mahrez pode ser anunciado ainda nesta semana.

A Roma está voltando de uma turnê de amistosos nos Estados Unidos. No embarque para a capital romana, o diretor esportivo do clube, Monchi, foi parado por alguns profissionais da imprensa, que o questionaram sobre a possibilidade de contar com o argelino. O cartola não se interessou em um pronunciamento sobre a negociação.

Embora Monchi tenha se negado a falar, o jornalista Mohamed Alkawaleny, da BeinSports, cravou que o atacante deve realizar exames na próxima quinta-feira (3).

Mahrez vem sendo destaque da equipe do Leicester há algum tempo, chamando a atenção de diversos clubes quando europeus. Na última temporada, porém, o atleta caiu de rendimento em relação à época 2015/16, marcou apenas seis gols em 36 jogos. Na campanha do título, ele anotou 17 gols em 37 aparições com a camisa dos Foxes.

A Roma vem se reforçando com contratações pontuais nesta janela de transferência. Hector Moreno (zagueiro), Karsdorp (lateral-direito), Aleksandar Kolarov (lateral-esquerdo) Lorenzo Pellegrini (meio-campista) Maxime Gonalons (meio-campista), Cengiz Ünder (meio-campista) e Defrel (atacante) são os reforços que os giallorossi anunciaram até o momento.