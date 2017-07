Allegri afasta rumores e garante permanência de Alex Sandro na Juventus

Google Plus

Alex Sandro tem contrato de cinco temporadas com a Juventus (Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)

Após o amistoso de domingo (30), contra a Roma, em partida válida pela International Champions Cup, o técnico Massimiliano Allegri espantou os comentários sobre uma possível venda de Alex Sandro. O lateral-esquerdo brasileiro é alvo do Chelsea.

Em entrevista ao Sport Mediaset, Allegri elogiou seu comandado. "Alex Sandro é um jogador extraordinário, que evoluiu muito desde a sua chegada e ainda tem muito para evoluir. Junto do Marcelo [do Real Madrid], creio que são os melhores laterais-esquerdos do mundo", disse.

O treinador ainda comentou sobre o mercado e disse que a Velha Senhora está atenta para contratar mais reforços (são quatro contratações até o momento). Sobre o camisa 12, Allegri negou a possibilidade de venda. "Alex Sandro é uma jogador da Juve e permanecerá conosco", assegurou.

Reforçar a lateral-esquerda é uma das prioridades do Chelsea de Antonio Conte, ex-Juve. O treinador italiano quer um jogador de qualidade para disputar a posição com Marcos Alonso.

Após a pré-temporada nos Estados Unidos, a Juventus já está de volta a Turim. Os jogadores terão dois dias de folga e depois começam a se preparar para o amistoso contra o Tottenham, no próximo sábado (5), em Londres.