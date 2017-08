Jogo Milan x Craiova AO VIVO online na Uefa Europa League 2017/18

INCIDENCIAS: Jogo válido pela fase preliminar da UEFA Europa League. No jogo de ida, o Milan venceu o Craiova por 1 a zero na Romênia.

20' Lançamentos estão sendo uma opção de jogada para o Milan, que encurta o espaço do Craiova impedindo uma saída de bola com mais qualidade por parte dos romenos.

15' Niang bate colocado de fora da área, mas sem perigo para o goleiro do Craiova.

14' O Milan alterna entre jogadas pela esquerda com Niang e pela direita com o espanhol Suso, que não jogou na primeira partida.

13' Após o gol, o Craiova tenta vir para cima mas esbarra na defesa italiana.

10' Em escanteio, a bola sobra para Bonaventura que manda de chapa para o fundo do gol. 2 a 0 no agregado.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN !!!

7' Os italianos vêm para cima, abafando a saída de bola do Craiova.

5' Gol impedido de Kessie que chutou forte fora da área, após o goleiro Calancea espalmar a bola de Cutrone que estava impedido no primeiro lane.

4' O Milan trabalha a bola de pé em pé alternando entre meio campo e ataque.

3' Escanteio para o Milan que vem para cima nos primeiros instantes.

2' Kessie enfia a bola pra Cutrone mas o goleiro se antecipa e encaixa a bola no chão.

0' COMEÇOU ! Milan x Craiova

15:44: É a primeira partida de Donnarumma no San Siro após a novela sobre a sua renovação de contrato.

15:41: Nenhum dos jogadores que atuou na partida de 2014 estará em campo na partida de hoje.

15:40: Há três anos e meio que o Milan não é mandante em uma competição internacional. A última vez foi em 2014 contra o Atlético de Madrid.

15:37: Escalação do U. Craiova confirmada: Nicolae Calancea, Tiago Ferreira, Renáto Kelić, Gustavo Vagenin, Mihail Baluta (C), Nicusor Bancu, Fausto, Rossi, Hristo Zlatinski, Ionuţ Mitriță, Radoslav Dimitrov, Hrvoje Spahija

15:34: Neste momento, os reforços Lucas Biglia e Bonucci estão em campo para se apresentarem à torcida rossonera.

15:27: Com 65 mil ingressos vendidos até o momento, o San Siro pode chegar próximo de sua capacidade máxima que é de 80 mil lugares.

15:21: Escalação do Milan confirmada: Gianluigi Donnarumma, Giacomo Bonaventura,Suso, Andrea Conti, Cristián Zapata (C), Mateo Musacchio, Patrick Cutrone, Ricardo Rodríguez, Manuel Locatelli, Franck Kessié, M'Baye Niang.

15:15: Alguns jogadores estão no gramado para fazer o reconhecimento do local.

15:06: Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique agora com a partida de volta entre Milan x Craiova, pela terceira fase da Europa League, o jogo está marcado para 15h45min (de Brasília), em Milão, na Itália.

O Milan enfrenta o Craiova (ROM) logo mais às 15:45, na partida de volta válido pela fase preliminar da UEFA Europa League, que acontece hoje (3) no San Siro em Milão, promete casa cheia para o torcedor rossonero.

Jogo de ida

O primeiro jogo que ocorreu há uma semana atrás (27), onde o Milan venceu a partida por 1 a 0 com o gol do novo reforço do time, Ricardo Rodriguez, o novo lateral-esquerdo da equipe que chegou do Wolfsburg da Alemanha, ainda neste mercado surpreendente que o Milan vem fazendo.

Caso seja confirmada a vitória nesta fase preliminar, o time italiano se encaminha para os playoffs, onde será disputada a vaga para a fase de grupos da competição.

Ausência

O atacante André Silva, que era dado como certo para o jogo de hoje, foi cortado após uma lesão no pé, e o atacante Cutrone deve assumir a posição. Outra mudança é na lateral direita, o jogado Abate não foi escalado e Andrea Conti, deve ir para o jogo. Além disso, o meio-campista, Montolivo vai para o banco e Manuel Locatelli assumirá a posição no meio campo rossonero.

De volta ao San Siro

O Milan, que é hepta campeão da Uefa Champions League, volta a campo por uma partida oficial da entidade após 1.234 mil dias fora de uma competição internacional, a última vez que o estádio sediou um jogo do clube foi em 2014, quando o Diavolo enfrentou o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions League, saindo derrotado por 1 a 0 na ocasião.

Casa cheia

Durante o decorrer da semana, milhares de torcedores foram à procura de ingressos para o confronto que deve ter um San Siro lotado nesta noite em Milão. Até o momento, foram vendidos 65 mil ingressos.

Ficha técnica

Local: San Siro (ITA)

Data: 03/08/2017

Horário: 15:45

Milan: G. Donnarumma, R. Rodríguez, Musacchio, Zapata, Conti, Bonaventura, Locatelli, Kessie, Niang, Suso e Cutrone

Craiova: Calancea, Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag, Bancu, Mitrita, Zlatinski, Rossi, Gustavo e Baluta.