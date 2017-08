Com San Siro lotado, Milan vence Craiova e se classifica à próxima fase da Europa League

Empurrado por mais de 65 mil torcedores no San Siro, o Milan correspondeu às expectativas e venceu o romeno Craiova, por 2 a 0, nesta quinta-feira (3), pelo jogo de volta da terceira fase classificatória da Uefa Europa League. O meia Giacomo Bonaventura e o atacante Patrick Cutrone marcaram os gols da vitória rossonera. Na ida, o time de Milão também venceu os romenos, por 1 a 0.

Com isso, os italianos se qualificaram aos playoffs da competição continental, cujo sorteio ocorrerá nesta sexta-feira (4), na sede da Uefa, em Nyon, França. Agora, antes de estrear na Serie A 2017/18, o Milan disputará um amistoso contra o Bétis, na próxima quarta-feira (9), em Catania, na Itália. Já o Craiova voltará a campo no domingo (6), para encarar o Astra Ploiesti, em Drobeta-Turnu Severin, na Romênia, pela quarta rodada do Campeonato Romeno.

Milan sufoca, mas leva vantagem mínima ao intervalo

O Milan foi com tudo para cima nos minutos iniciais do primeiro tempo. Logo de cara, Kessié soltou um lindo chute de fora da área, no ângulo direito de Calancea. O bandeirinha, contudo, assinalou impedimento de Cutrone no início da jogada, e o árbitro anulou o gol.

Mas, aos nove minutos, a torcida rossonera pôde comemorar à vontade. Suso alçou bola para a área, o goleiro saiu mal do gol, e Bonaventura emendou para o fundo das redes.

O Craiova, que sofria para executar a saída de bola devido à pressão sufocante dos atacantes milanistas, teve apenas uma chance de gol no primeiro tempo. Mitrita ficou cara a cara com Donnarumma, mas o goleiro, com a face, evitou o empate.

Antes do intervalo, Calancea realizou duas grandes defesas e impediu o Diavolo de aumentar a vantagem. Primeiro, em chute potente de Ricardo Rodríguez. Depois, barrou a finalização de longa distância de Suso; Conti pegou o rebote, mas mandou para fora.

Milan amplia, controla e vence Craiova

Cutrone, 19 anos, comemora seu primeiro gol em jogos oficias pelo Milan (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Assim como ocorreu na primeira etapa, o Milan marcou logo no começo do segundo tempo. Ricardo Rodríguez cobrou falta para área, a bola passou por todo mundo e chegou a Cutrone, que se esticou todo para estufar as redes.

O Craiova, no entanto, não se deu por abatido e tentou diminuir o prejuízo. Em cobrança de falta, o brasileiro Gustavo soltou um petardo, mas Donnarumma pôs para escanteio. Zlatinski também tentou em bola parada, sem sucesso.

Quem estava com vontade de mostrar trabalho era o atacante Niang, que está com o futuro indefinido no Milan. Atuando pela ponta direita após a saída de Suso, o francês, em duas cabeçadas perigosas, obrigou o goleiro Calancea a sujar o uniforme. Os donos da casa controlaram os últimos minutos de jogo e seguraram o 2 a 0 até o apito final do árbitro.