Lemina desperta interesse de equipe da Premier League e pode estar de saída da Juventus

Lemina pode estar de saída rumo ao futebol inglês (FOTO: Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

A Juventus pode sofrer mais uma baixa em seu elenco para a temporada 2017/18. O volante Mario Lemina, de 23 anos, desperta grande interesse do Southampton e pode estar deixando Turim ainda nesta janela de transferências.

Diversas fontes dão conta que o clube inglês ofereceu £ 18 milhões (R$ 73,5 milhões) pelo futebol do atleta, proposta considerada satisfatória pela Vecchia Signora. Comprado em 2016 junto ao Olympique de Marseille, Lemina custou aproximadamente € 10 milhões (R$ 37 milhões) à Juventus.

O jovem volante francês também era observado por outros clubes da Inglaterra, tais como Leicester, Watford e Stoke City. O jogador é aguardado pelos Saints e deve realizar exames médicos no clube já nas próximas 48 horas.

O plano bianconero, inicialmente, era envolver Mario Lemina em uma possível troca com o Valencia. O clube de Turim, desejando reforçar o seu setor defensivo, monitora com atenção dois jogadores do clube espanhol: o lateral João Cancelo e o zagueiro Ezequiel Garay.

Todavia, com o avanço da investida de Southampton pelo volante, a Juventus pode acabar envolvendo outro jogador na negociação com o Valencia: Tomás Rincón. Com poucas oportunidades na última temporada, o venezuelano, adquirido por € 13 milhões em 2016, poderá ser usado como "moeda de troca" pela Vecchia Signora ainda nesta janela de transferências.

Possíveis reposições

Apesar da prioridade ser o setor defensivo, a Juventus segue monitorando nomes para reforçar o seu meio-campo. A encaminhada saída de Lemina pode intensificar a busca do clube bianconero por um atleta que atue por este setor.

Os principais nomes ventilados no clube de Turim são o de N'Zonzi (Sevilla), Matuidi (Paris Saint-Germain) e André Gomes (Barcelona). Dos três citados, o que mais parece agradar a Juventus é N'Zonzi, observado pelo diretor juventino Fabio Paratici neste domingo (6), durante amistoso contra o Everton (ING). Entretanto, o valor pedido pelo Sevilla é considerado alto: € 40 milhões.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, pede € 20 milhões para liberar Matuidi, mas a Juventus considera o valor fora da realidade para um atleta de 30 anos de idade e que está em seu último ano de contrato.