Lateral Dalbert realiza exames médicos e Inter de Milão se aproxima de anúncio oficial

Dalbert será o sexto reforço interista nesta janela (FOTO: Divulgação/F.C. Internazionale)

Após muitas especulações, a Internazionale divulgou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (8), fotos do lateral-esquerdo Dalbert realizando os tradicionais exames médicos no clube. Com 23 anos, o brasileiro chegará para reforçar um setor considerado carente na equipe. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas.

Diversas fontes relatam que outros clubes da Europa monitoravam a situação de Dalbert, mas a vontade do atleta pesou para a sua transferência ao clube de Milão. Sporting (POR), Liverpool (ING) e até a rival Juventus fizeram consultas pelo jogador.

Em alta no Nice após viver a sua melhor temporada, o lateral brasileiro custará cerca de € 20 milhões (R$ 74 milhões) ao clube nerazzurri. Além disso, o Nice deve garantir na negociação, 20% do montante em uma possível venda futura. O vínculo entre clube e atleta provavelmente será de quatro temporadas, até 2021.

Antes da chegada de Dalbert à Milão, o treinador Luciano Spalletti comentou sobre a possibilidade de contar com o futebol do brasileiro e rechaçou que sua chegada significasse, necessariamente, a despedida do lateral japonês Nagatomo: "Dalbert é um jogador que chegará para nos ajudar. Nós não contratamos atleta para nos livrar de outros, mas para que possam contribuir com o crescimento da equipe.", afirmou o treinador.

O lateral-esquerdo era considerado uma das prioridades da Internazionale nesta janela de transferências. Outro nome dado como certo, todavia, não defenderá as cores interistas em 2018: Yann Karamoh. O jovem marfinense seguirá no Caen durante a próxima temporada e cumprirá seu último ano de contrato.