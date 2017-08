Monchi desmente suposta negociação entre Juventus e Roma por volante Kevin Strootman

Juventus estaria interessada em contar com Strootman para próxima temporada (FOTO: Jean Catuffe/Getty Images)

Mais um episódio para apimentar a Serie A na temporada 2017/18. Na última segunda-feira (7), diversos jornais italianos noticiaram um suposto interesse da Juventus na contratação do volante Kevin Strootman, da rival Roma.

De acordo com o Tuttosport e o Calciomercato, a Vecchia Signora, em sua incessante busca por um volante de qualidade e experiência, estaria disposta a pagar a cláusula de rescisão do jogador holandês. O valor beira a casa dos € 45 milhões, uma vez que seu contrato atual com a Roma ainda é longo, até o ano de 2022.

Todavia, durante a apresentação do atacante Gregoire Defrel na manhã desta terça-feira (8), a Roma, através de seu diretor de esportivo, fez questão de desmentir qualquer possibilidade de negociar o atleta, considerado peça fundamental no elenco giallorosso. Nas palavras de Monchi, o clube da capital está focado em reforçar o elenco para 2017/18.

"Não tivemos contato de nenhum tipo com a Juventus. Estamos focados em construir e reforçar a equipe. Estamos buscando um winger para fechar o nosso elenco e não acredito que exista algo mais a ser dito sobre este assunto.", afirmou categoricamente.

A posição de volante preocupa a Juventus desde o início da janela de transferências. Antes de Strootman, nomes como Emre Can (Liverpool), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain) e Steve N'Zonzi (Sevilla) foram ventilados no clube de Turim, mas até agora, nenhuma contratação foi acertada. A carência no setor é ainda maior após a saída de Mario Lemina, novo jogador do Southampton.

Mais mudanças em Turim?

Além de Lemina, outros dois atletas podem deixar a Juventus ainda nesta janela de transferências. Os laterais Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah receberam sondagens e, insatisfeitos com a reserva, podem buscar novos ares para 2017/18.

De acordo com Calciomercato, o lateral suíço desperta interesse do Nice (FRA) e do Wolfsburg (ALE). Todavia, o alto salário e sua idade avançada (33 anos) podem ser empecilhos para a negociação. Asamoah, por sua vez, pode estar de saída rumo ao Galatasaray. De acordo com a imprensa turca, entre clube e jogador já está tudo certo, faltando apenas a liberação da Vecchia Signora.

Caso as baixas se confirmem, o clube bianconero deve aumentar suas investidas em dois nomes para as laterais: João Cancelo (Valencia) e Leonardo Spinazzola (Atalanta). Este último pertence a própria Juventus, e está na Atalanta via empréstimo.