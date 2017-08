Dalbert é oficializado como reforço da Internazionale e comemora: "É a realização de um sonho"

Brasileiro reforça setor defensivo da Inter (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

O lateral-esquerdo Dalbert foi oficializado nesta quarta-feira (9) como o novo reforço da Internazionale. O jogador, que defendeu o Nice na última temporada, fechou um contrato de cinco anos com o clube italiano e já fica à disposição do técnico Luciano Spalletti.

Os valores da negociação não foram divulgados pela Inter, mas, segundo o representante do jogador, Emerson Figueiredo, Dalbert custou € 28 milhões (cerca de R$ 103 milhões) aos cofres da Beneamata. O Nice ainda detém 20% dos direitos do atleta em uma futura transação.

"É a realização de um sonho vestir a camisa de clube gigante como a Internazionale, que tem uma história vencedora, com três títulos de Champions League em sua galeria. Quero retribuir a confiança na minha contratação e ser mais um brasileiro a marcar história com essa camisa", disse o lateral, que realizou exames médicos nessa terça-feira (8).

Com apenas 23 anos, Dalbert já está há quatro temporadas no futebol europeu, acumulando passagens pelo Acadêmicos de Viseu e Vitória de Guimarães, ambos de Portugal. Mas foi em sua última temporada, atuando pelo Nice, que o atleta ganhou destaque e despertou o interesse de grandes clubes europeus.

"Nossa temporada foi mágica. Chegamos a liderar o campeonato francês em alguns momentos e acabamos terminando em terceiro lugar, somente atrás do Monaco e do PSG. Foi um ano importante pra minha carreira, com grandes jogos, ganhando mais experiência, disputando uma Liga Europa, o que certamente irá contribuir para encarar esse novo desafio", analisou.

Dalbert é natural de Barra Mansa, interior do Rio. Começou a carreira no clube da cidade e passou pela base do Flamengo, antes de se transferir para o futebol português, onde iniciou sua trajetória europeia.

"A ascensão no futebol europeu foi bem rápida, graças ao meu esforço, ao apoio da família, de amigos e de pessoas próximas que acreditaram no meu potencial. Também tive a ajuda importante, dentro e fora do campo, do zagueiro Dante. Hoje, a visibilidade de jogar em um gigante da Europa, com grandes objetivos, como a Inter, me deixam mais próximo de realizar o sonho de ser convocado para a Seleção Brasileira”, afirmou.

Dalbert é o sexto reforço da Inter na atual janela de transferências. Antes, o clube havia anunciado Daniele Padelli (goleiro), Jens Odgaard (atacante), Milan Skriniar (zagueiro), Borja Valero e Matías Vecino (meio-campistas).