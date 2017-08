Juventus apresenta equipe feminina e traça objetivos para a temporada

Técnica Rita Guarino exaltou oportunidade de fazer parte da Juventus (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Na manhã desta quinta-feira (10), a equipe feminina da Juventus treinou em Vinovo pela primeira vez. A técnica Rita Guarino e o chefe de futebol feminino, Stefano Braghin, apresentaram o novo time à imprensa e comentaram sobre os objetivos da temporada.

+ Juventus cria time feminino, internautas apoiam iniciativa e pedem chance: "Até de graça"

O diretor-geral da Juventus, Giuseppe Marotta, anunciou a criação da Juventus Women no mês de maio. Agora, as garotas da base têm a companhia de atletas mais experientes como a meio-campista Martina Rosucci e a defensora Sara Gama, ambas atletas da Seleção Italiana.

"O futebol feminino finalmente começa a surgir do escuro e agora está se encontrando no mesmo nível do jogo masculino, tanto em termos de direitos como de exposição. Tendo em mente o potencial futuro do esporte, a Juventus começou a construir essa equipe e esperamos que nosso envolvimento, por sua vez, ajude o futebol feminino a continuar crescendo como um todo", disse Stefano Braghin.

Atual campeão da Serie A pela categoria masculina, a Juventus quer, também, fazer história com as meninas. Para isso, a comissão técnica montou uma equipe com grandes nomes para a estreia na temporada.

"Nós recrutamos alguns nomes de alto perfil, com jogadoras italianas ou estrangeiras. Optamos por uma mistura saudável de experiência e juventude. Estamos construindo esta equipe com uma abordagem de longo prazo e não estamos apenas interessados ​​em sucesso imediato. Nosso objetivo é crescer rapidamente e se tornar um modelo para outras equipes femininas que procuram fazer o mesmo", destacou Braghin.

A técnica Rita Guarino se mostrou feliz com o momento e traçou os objetivos da temporada. "Nosso primeiro objetivo é criar um forte espírito de equipe e garantir que as jogadoras se formem. O trabalho começa hoje: começaremos gradualmente. Amanhã, as meninas passarão por uma série de testes que as manterão ocupadas durante todo o dia e, no sábado, partimos para o nosso campo de treinamento em Aymavilles, em Val d'Aosta. Será uma semana em que nos conheceremos", disse.

"Eu estive no jogo por 30 anos e sempre esperei que este dia viesse, ou seja, que um clube de tal estrutura pudesse abrir as portas para o futebol feminino" - Rita Guarino

Com 30 anos de carreira, Rita Guarino atuava como atacante, passando por equipes como Torino, Lazio e Foroni Verona. Como jogadora, Guarino possui 14 títulos, entre eles cinco troféus da Serie A Femminile. Guarino começou sua jornada como técnica em 2005, quando virou auxiliar técnico na Seleção Italiana Sub-17. É a primeira vez que ela comanda uma equipe de futebol.

Na última temporada da Serie A Femminile, a Fiorentina Women's sagrou-se campeã vencendo 21 dos 22 jogos - perdeu apenas para o Mozzanica FC, por 1 a 0, fora de casa, na 16ª rodada. A Viola terminou a edição com 63 pontos, oito à frente do segundo colocado, Brescia Calcio Femminile.

A Serie A feminina é composta por 12 equipes, sendo que o campeão se classifica para a Uefa Women's Champions League, e os dois últimos são rebaixados.