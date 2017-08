Sem espaço na Juventus, Tomas Rincón é emprestado ao rival Torino

Google Plus

Rincón atuará pelo Torino em 2017/18 (FOTO: Divulgação/Torino FC)

Tomás Rincón está mudando de clube, mas não de cidade. Em negociação rápida entre rivais locais, a Juventus acertou, na última sexta-feira (11), o empréstimo do volante ao Torino, onde jogará durante a temporada 2017/18.

O venezuelano, contratado pela Vecchia Signora junto ao Genoa no início de 2017, enfrentou grande concorrência no meio-campo bianconero e não conseguiu conquistar o seu espaço. Não a toa, sua saída era dada como certa desde o início da janela de transferências de verão.

Em comunicado oficial, a Juventus divulgou os termos da negociação. O Toro pagará € 3 milhões (R$ 11,3 milhões) pelo empréstimo por uma temporada, com opção de compra no valor de € 6 milhões (R$ 22,6 milhões), ao final deste período.

O presidente do Torino, Urbano Cairo, teceu elogios ao novo reforço, destacando sua qualidade técnica e sua versatilidade:

"Tomás Rincón é um meio-campista completo e versátil, que combina qualidades físicas e técnicas com personalidade. Ele trabalha duro e costuma ser um ponto de referência aos seus companheiros de time. Conhece bem os caminhos da Serie A, é determinado e ambicioso. Além de seu talento, Rincón traz ao Torino experiência e entusiasmo.", afirmou o mandatário.

Em suas primeiras palavras como jogador do Toro, o venezuelano agradeceu a oportunidade e a confiança da diretoria e do treinador Mihajlovic: "Quero agradecer ao presidente Cairo e ao treinador Sinisa Mihajlovic por depositarem sua confiança em mim. Meu compromisso é retribuir ao clube por confiarem em mim toda essa estima. Estou muito animado e pronto para ajudar.", concluiu.

Após as saídas de Tomás Rincón e Mario Lemina, negociado ao Southampton (ING), a Juventus deve aumentar seus esforços para a contratação de jogadores para o meio-campo. Blaise Matuidi, atleta do Paris Saint-Germain, é o nome mais provável no momento.