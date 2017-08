Jogo Juventus x Lazio AO VIVO hoje pela Supercopa Italiana 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela Supercopa Italiana, a ser realizada no Estádio Olímpico, em Roma.

SIMONE INZAGHI, TÉCNICO DA LAZIO

"Contra a Juventus não somos favoritos, mas no futebol nunca se sabe. Teremos que jogar com coragem e fazer um jogo perfeito, evitando erros que cometemos em outras oportunidades. Estamos nos preparando desde o dia 4 de julho para esta partida e fizemos uma excelente pré-temporada", afirmou.

MASSIMILIANO ALLEGRI, TREINADOR DA JUVENTUS

"É uma final, será complicado. A Lazio fez uma bela pré-temporada, sem derrotas, muitos gols feitos e poucos sofridos. Eles possuem jogadores de grande qualidade, mas a força da Juventus tem sido sempre manter grande respeito pelo adversário"

No retrospecto geral, a Juventus leva larga vantagem, com 90 vitórias e 42 derrotas, em 175 embates. Nos últimos dez duelos entre os clubes, a Juve venceu todos, marcando 20 gols e sofrendo apenas um. Para erguer o caneco, portanto, a Lazio terá de superar um incômodo tabu.

A outra decisão protagonizada por estas duas equipes foi na temporada 2013/14, com goleada juventina por 4 a 0. Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tévez marcaram para a equipe de Turim.

A Lazio, por sua vez, tem três conquistas de Supercopa: 1998, 2000 e 2009. No título de 1998, a equipe laziale bateu a Juventus por 2 a 1, gols de Pavel Nedved - hoje vice-presidente de futebol da Vecchia Signora -, e Sérgio Conceição. Del Piero descontou para a Juve.

A última conquista juventina veio na temporada 2015/2016, justamente contra o rival deste domingo (13). Na ocasião, Dybala e Mandzukic marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

A Vecchia Signora é, ao lado do Milan, a maior campeã da história do torneio, com sete títulos: 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015.

Uma vez que a Juventus conseguiu a doppietta, ou seja, ergueu a taça nas duas competições nacionais, a Lazio, na posição de vice-campeã da Copa Itália 2016/17, herdou a outra vaga da decisão.

Tradicionalmente, a Supercopa abre a temporada italiana e coloca, frente a frente, o vencedor da última edição de Serie A ante ao vencedor da última Copa Itália.

O jogo tem início marcado para as 15h45 deste domingo (13), no Estádio Olímpico, em Roma, valendo o título da Supercopa Italiana.