Milan avança negociações com Villarreal e despedida de Carlos Bacca está próxima

(Foto: Lintao Zhang/Getty Images)

Pequenos detalhes separam Villarreal e Milan de um acerto pela transferência do atacante Carlos Bacca, de 30 anos. De acordo com a Sky Sports, o colombiano deixou o treino rossonero mais cedo nesta segunda-feira (14), aumentando as suspeitas acerca da definição de sua saída.

Diversas fontes dão conta que o atacante irá ao Villarreal via empréstimo, válido por uma temporada, com cláusula de aquisição permanente ao final do período. O valor de compra estipulado será entre € 16-18 milhões (entre R$ 60-68 milhões).

Caso a negociação entre as partes seja sacramentada dentro das próximas horas, o jogador embarca ainda nesta segunda-feira rumo à Espanha, para realização de exames médicos.

Jogador do Milan desde 2015, Bacca foi bem em sua temporada de estreia, mas caiu brutalmente de rendimento em 2016/17. Com o grande mercado feito pelo Diavolo na janela de transferências de verão, o colombiano perdeu ainda mais espaço e não estava nos planos do treinador Vincenzo Montella para 2017/18.

Com a camisa rossonera, Bacca atuou em 77 partidas, com 34 gols anotados.