Internazionale 2017/18: Luciano Spalletti no banco e o objetivo de voltar à Europa

Historicamente uma das equipes mais vencedoras da Itália, virou rotina para o torcedor da Internazionale ver o seu clube iniciar uma temporada repleta de incertezas nos últimos anos. Sem levantar um troféu há seis temporadas, o conjunto nerazzurro também tem sofrido para alcançar as posições que a levam para as competições europeias.

Diante dessas dificuldades, a última jornada foi marcante por ser a primeira com os investimentos do grupo chinês que adquiriu 70% do clube, mas este fator acabou não sendo determinante para a conquista de bons resultados dentro de campo. Por mais que fosse esperada uma reformulação no elenco, boa parte do plantel foi mantida, e Luciano Spalletti foi o escolhido para buscar novos rumos para o clube nesta próxima época.

Pré-temporada com tom positivo

Seguindo o mesmo caminho de outros grandes clubes da Europa, a Inter optou pelo continente asiático para realizar seus amistosos preparatórios. Ao todo foram disputados cinco duelos: dois na China e mais três pela International Champions Cup em Singapura. Em solo chinês, a equipe nerazzurra derrotou com uma equipe alternativa o Wattens da Áustria, e empatou com o Schalke 04 em 1 a 1.

Pela Champions Cup, a Internazionale encarou três 'pedreiras': Chelsea, Bayern de Munique e Lyon. Se destacaram nos gramados singapuranos os reforços Skriniar e Borja Valero, nas três vitórias interistas que garantiram o título de pré-temporada ao clube italiano. Com moral, a Inter voltou à Itália para realizar outro amistoso, desta vez frente ao Villarreal. Em São Benedito, outra vitória dos comandados de Spalletti, por 3 a 1, com gols de Éder, Brozovic e Jovetic.

Indefinições e poucas mudanças

Diferentemente da temporada anterior, a Inter tem se movimentado pouco nesta janela de transferências de verão. Contando com o retorno de muitos jogadores que estavam emprestados, o clube deve aproveitar e dar novas oportunidades à jogadores como Jovetic e Ranocchia. Outros, por exemplo, foram negociados em definitivo: casos de Juan Jesus (Roma) e Erkin (Besiktas).

Perisic, Kondogbia e Murillo podem deixar a Inter nesta janela

Após uma chegada cheia de expectativas na temporada passada, Banega não alcançou na Inter o mesmo nível apresentado no Sevilla, e retornou ao clube da Andaluzia.

Além dos citados Skriniar e Valero, que foram contratados e puderam disputar a pré-temporada com o clube de Milão, a Inter anunciou a chegada de dois atletas sul-americanos que foram destaque por suas equipes na jornada passada: o uruguaio Vecino, que vestia a camisa da Fiorentina, e o lateral-esquerdo brasileiro Dalbert, uma das peças fundamentais para a boa campanha do Nice na Ligue 1.

Otimismo define a chegada de Luciano Spalletti em Milão

Perante os desempenhos 'pífios' de Frank De Boer e Stefano Pioli na temporada passada, a diretoria nerazzurra aposta todas as suas fichas na experiência e liderança de Spalletti para que a Inter retorne a Uefa Champions League nesta próxima jornada. Não há dúvidas de que este é o grande objetivo do novo comandante.

Spalletti realizou dois longos trabalhos nos últimos anos por Roma e Zenit, e retornou ao clube romano na temporada passada, onde realizou novamente um grande trabalho levando a equipe à competição de clubes mais importante da Europa. Trabalhando forte ao lado do diretor Ausílio Piero, o técnico tem apontado nomes cruciais para a formação de seu elenco considerado ideal, e aos poucos vai dando sua cara ao time como foi visto em Singapura.

Em busca de regularidade para retornar à UCL

A grande mudança para que a Inter retome os grandes momentos de sua história deve acontecer dentro de cada jogador do plantel atual. Houveram poucas saídas e ainda menos chegadas, por isso, a atitude e o comprometimento dos atletas deve fazer o time ter um resultado melhor comparado ao da temporada passada.

Na jornada anterior a equipe obteve bons momentos, empolgando o seu torcedor com a sequência de nove vitórias consecutivas entre o fim de 2016 e o início deste ano. Em contrapartida, o clube chegou a ficar oito partidas sem vitórias na reta final da temporada, acabando com qualquer possibilidade de classificação para as competições europeias. Consistência e regularidade é o que falta para a Inter alçar voos mais altos na jornada que se aproxima.