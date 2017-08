Buffon desafiará Cristiano Ronaldo e Messi pelo prêmio de melhor atleta do ano na Europa

Google Plus

(Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

A Juventus terá um representante no prêmio de melhor atleta do ano da UEFA. Gianluigi Buffon, um dos pilares da grande temporada juventina em 2016/17, estará ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na disputa pelo prêmio. A cerimônia será realizada no dia 24 de agosto, em Montecarlo.

Aos 39 anos, o veterano italiano viveu na última temporada um dos melhores momentos de sua carreira. Em grande forma, 'Gigi' foi importantíssimo na campanha do vice-campeonato da UEFA Champions League e fundamental para a conquista de nova doppietta bianconera na Itália. Ao todo, Gianluigi Buffon saiu de campo sem ser vazado ("clean sheet") em 13 partidas da Serie A.

Os três atletas foram escolhidos através de eleição. Participaram da votação 80 treinadores, comandantes dos times que participaram da última edição da UEFA Champions League e da UEFA Europa League; e 55 jornalistas, vinculados ao European Sports Media (ESM).

Completaram a lista dos dez mais votados: Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Kylian Mbappé (Monaco), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Zlatan Ibrahimovic (Manchester United).