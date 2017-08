Jogo Napoli x Nice AO VIVO hoje nos playoffs da Uefa Champions League 2017/18

Google Plus

Ambas as equipes nunca se enfrentaram na competição, mas em entrevista coletiva durante a semana, os jogadores do clube italiano mostraram que não vão facilitar para o Nice.



“Nós queremos conquistar o lugar na Champions, também pela nossa cidade e para os nossos torcedores” disse Lorenzo Insigne, atacante do Napoli durante a coletiva.

Enquanto o meio campista francês, Plea, prega que a equipe irá se doar dentro de campo.

"É um jogo de Champions League, aqui é outro nível. Temos que nos entregar 120%" diz o jogador.

Os treinadores também estavam presentes na coletiva. Maurício Sarri, técnico do Napoli, mostrou seriedade e foco na partida entre ambas as equipes. "Essa temporada começamos o retiro juntos, estamos bem física e psicológicamente para darmos o nosso melhor".

O técnico do Nice, Lucien Favre, valoriza as qualidades de sua equipe mesmo considerando o Napoli como favorito.

"Sabemos que eles têm qualidade, mas nós também temos as nossas, e iremos abusar delas, principalmente das defensivas".

TREINAMENTO

A equipe visitante do Nice, fez reconhecimento do gramado no Stádio San Paolo e realizou um treino no local da partida.

Já os donos da casa, abusaram do treino em campo reduzido nos dois dias que antecederam a partida.

DESFALQUES

A equipe francesa conta com desfalques, o principal atacante da equipe, Mário Balotelli, não viajou com o grupo para aprimorar a forma física, junto com a principal contratação da equipe, o meio campista holandês Wesley Snejder. Ambos os jogadores já atuaram juntos na Internazionale em meados de 2010.

Ao contrário do Nice, o Napoli não conta com nenhum desfalque para o confronto, mas o técnico Maurício Sarri ainda não divulgou quem serão os relacionados. E está descansado para a partida, já que o time só estréia no Calcio dia 19 de Agosto contra o Hellas Verona.

Por sua vez, os franceses já jogaram por duas partidas na fase pré-eliminatória da Champions League, eliminando o Ajax empatando os dois jogos por 1x1 e 2x2. Na Ligue 1 o time de Lucien Favre já estreou também, e perdeu os dois jogos para Saint Étienne e Troyes.

