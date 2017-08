Jogo Milan x Shkëndija AO VIVO hoje nos playoffs da Uefa Europa League 2017/18 (0-0)

1' Impendimento de Antonelli.

COMEÇA O JOGO!

Banco do Shkëndija: Avdyli, Murati, Zejnulai, Bojku, Teqja, Fazlagikj, Shefiti.

Banco do Milan: Storari, Abate, Musacchio, Rodríguez, Locatelli, Bonaventura, Cutrone.

Shkëndija (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikov; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi, Ibraimi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Bonucci, Antonelli; Kessié, Montolivo, Çalhanoglu; Suso, André Silva, Borini.

Os dois times estão escalados!

Torcedor, a transmissão deste jogo vai começar minutos antes de a bola rolar no San Siro. Até lá!

NOVO REFORÇO?

O atacante Nikola Kalinic, da Fiorentina, deve ser anunciado em breve como nova contratação do clube italiano. O técnico Vincenzo Montella aprovou a chegada do jogador croata. "Eu estou muito feliz com o mercado que estamos fazendo. Eu mal posso esperar para ver este grupo completo dentro de campo. Se o negócio com o Kalinic se concretizar, eu pretendo utilizá-lo no domingo, contra o Crotone", disse.

SUSO, MEIA-ATACANTE DO MILAN

"Eu mal posso esperar pra jogar nesta temporada. Teremos muitos jogos, então com certeza as novas contratações serão fundamentais para que consigamos conquistar o Scudetto ou quem sabe a Europa League"

Outro que também não vai a campo é o zagueiro italiano Alessio Romagnoli, que está em fase de recuperação após sofrer uma lesão no final da temporada passada.

+ Milan 2017/18: o início de uma nova era

DE SAÍDA?

Além de Lucas Biglia, o técnico Vincenzo Montella não relacionou alguns jogadores que fazem parte do elenco desde a temporada passada. Os zagueiros Gustavo Gómez e Gabriel Paletta, o meio-campista José Sosa e o atacante M'Baye Niang são considerados os jogadores listados para deixarem o clube e, por isso, não foram convocados.

CONTUSÃO

Última contratação do Milan na atual janela de transferências, o meio-campista Lucas Biglia sofreu uma lesão e desfalca o time milanês nesta quinta-feira.

ESTREIA OFICIAL

Principal contratação da temporada dos rossoneri, Leonardo Bonucci está regularizado e será o capitão da equipe no jogo desta quinta-feira.

+ Com 'fome de títulos', Bonucci avisa: "Espero fazer no Milan o que Pirlo fez na Juventus"

Já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos para a partida. Se o Milan passar pelo Shkëndija, estará garantido na fase de grupos da Europa League, onde conhecerá seus adversários no dia 25 de agosto, data do sorteio.

O jogo de ida será realizado no San Siro por exigência da Uefa, porque o Shkendija divide o seu estádio com outros três clubes que irão jogar pelo campeonato nacional, na Ecolog Arena, fato que resultou na troca de mandos de campo. Em suma, o Milan vai decidir a sua classificação fora de casa, na Macedônia.

Os macedônios, por sua vez, vêm se classificando para os playoffs desde 2014, mas nunca conseguiram chegar até a fase de grupos da competição. Na temporada passada, o Shkëndija foi eliminado pelo Gent. O clube belga venceu os macedônios nas duas ocasiões (2 a 1 e 4 a 0).

Os rossoneri têm a chance de voltar a uma competição europeia depois de três ano, quando disputou a Uefa Champions League pela última vez – foram eliminados nas oitavas de final, perdendo as duas partidas para o Atlético de Madrid.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora as principais informações e lances do jogo entre Milan x Shkëndija. A partida, válida pela ida dos playoffs da Uefa Europa League, ocorre nesta quinta-feira (17), às 15h45, no estádio San Siro, em Milão. Fique conosco!