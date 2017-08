Com atuação impecável, Milan atropela Shkëndija se aproxima de fase de grupos da Europa League

Nessa quinta-feira (17), o Milan recebeu o Shkëndija no San Siro, pela partida de ida dos playoffs da UEFA Europa League e goleou por 6 a 0. Os gols foram marcados por André Silva (2), Riccardo Montolivo (2), Fabio Borini e Luca Antonelli.

O resultado deixa o Diavolo muito confortável para o jogo de volta que será dia 24, em Skopje, na Macedônia. O Skhëndija precisará de uma larga vitória por sete gols de diferença para entrar na fase de grupos.

Agora, o Milan se concentra para a estreia na Serie A, contra o Crotone, fora de casa, no próximo domingo (20). Já o Shkëndija visitará o Shkupi, pela segunda rodada da PRVA Liga.

Sem dificuldades, Milan abre boa vantagem

(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Logo nos primeiros minutos da primeira etapa, o Milan buscou o ataque, pressionando a saída de bola do Shkëndija e quando tinha a bola, buscando os espaços para organizar as jogadas ofensivas.

A primeira chegada do Diavolo foi com Kessie, que se infiltrou na área após troca de passes com Suso e Conti, e o volante finalizou, mas mandou a bola nas redes pelo lado de fora. Depois, em cobrança de escanteio, Antonelli desviou para o meio da área, mas ninguém conseguiu desviar a bola pro gol.

Não demorou muito e o Milan abriu o marcador depois de Antonelli pressionar e roubar a bola que acabou sobrando para André Silva, o atacante português com muita categoria, tocou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol oficial pelo clube. O Shkëndija assustou quando Abdurahimi recebeu passe de Ibrahimi e tentou um cruzamento rasteiro, mas ninguém alcançou. Depois disso, o time do Milan tomou conta de vez das ações da partida.

O segundo gol saiu depois que Suso bateu falta, Zahov rebateu e Montolivo completou para as redes no rebote. Poucos minutos depois, André Silva recebeu passe de Çalhanoglu, disputou a bola com dois defensores do Shkëndija, venceu a disputa no chão e na saída do goleiro, tocou no canto para ampliar o marcador.

Milan marca mais três e encaminha classificação

(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Diferentemente do esperado, o Diavolo continuou a atacar e não se poupou em campo, criando muitas oportunidades de gol. O Shkëndija, por sua vez, não conseguiu se defender e muito menos chegar ao gol adversário com perigo. Aos quatro minutos, André Silva aproveitou desvio de Antonelli, desviou a bola, mas ela caprichosamente bateu na trave. Depois, Borini recebeu do camisa 31 do Milan e chutou pra gol, mas a defesa desviou para escanteio.

O Milan seguia completamente à vontade em campo, com muita liberdade e criando muito, mas errando a finalização final. No giro de dois minutos, o Diavolo conseguiu marcar dois gols: primeiro com Borini que dentro da área, aproveitou chute errado de André Silva e chutou para o fundo das redes. Depois, Antonelli aproveitou o rebote do goleiro Zahov e fez o quinto gol rossonero.

Pressionando muito, o Diavolo seguia forte no ataque e o camisa 10, que fez ótima partida, quase marcou quando recebeu passe de Borini e finalizou de primeira na entrada da área, mas mandou a bola pra fora. Poucos minutos mais tarde, Abate recebeu pela direita e cruzou rasteiro para a área, André Silva desviou de letra, mas Zahov fez grande defesa.

O Shkëndija conseguiu chegar apenas uma vez na segunda etapa, mas Ibrahimi cabeceou nas mãos de Donnarumma, após uma cobrança de escanteio. Já no fim da partida, Montolivo recebeu belo passe, dominou e bateu para o gol, marcando o sexto gol. Nos acréscimos, o camisa 18 do Milan fez boa jogada, entrou na área e tocou para Cutrone que tentou um lindo voleio, mas mandou pra fora.