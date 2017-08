Após acerto oficial com a Juventus, Blaise Matuidi comemora:"Muito honrado de vestir essa camisa"

(Foto: Getty Images - Juventus FC via Getty Images)

Na tarde desta sexta-feira (18), a Juventus anunciou oficialmente a contratação do volante Blaise Matuidi, ex-jogador do Paris Saint-Germain. Com 30 anos, o francês chega para reforçar o meio campo bianconero, setor considerado carente após as saídas de Tomas Rincón e Mario Lemina.

O custo da transferência é de € 20 milhões (R$ 74 milhões), pagáveis em três prestações. O valor poderá aumentar até € 10,5 milhões, bônus para determinados objetivos estabelecidos enquanto vigorar o contrato entre as partes. O jogador assinou com a Vecchia Signora por três temporadas, até junho de 2020.

Após o acerto, Matuidi concedeu sua primeira entrevista como atleta bianconero. Feliz e honrado, o francês não vê a hora de conhecer seus novos companheiros e entrar logo em campo.

"Me sinto muito feliz. Estou orgulhoso e muito honrado de vestir esta grande camisa que é a da Juventus. Também estou ansioso para conhecer meus novos companheiros e estar em campo, iniciar logo a temporada com a minha nova equipe.", celebrou o atleta.

Destacando a história vencedora da Juventus, Matuidi estabeleceu como objetivos para 2017/18 algo que o clube de Turim está acostumado a fazer nas últimas temporadas: conquistar títulos.

"A Juventus tem uma grande história. É uma equipe que deseja sempre vencer. Há anos consecutivos conquista o Scudetto e sempre chega longe na Europa. Quero contribuir e ajudar a equipe a continuar vencendo. Enquanto fã de futebol, pude acompanhar grandes jogadores que vestiram essa camisa, como Zidane, Platini e Didier Deschamps, meu treinador na Seleção Francesa. É uma honra fazer parte desta família.", concluiu.

Blaise Matuidi é o sexto reforço juventino para a temporada 2017/18. A Vecchia Signora ainda busca nomes para seu setor defensivo, mais especificamente um zagueiro e um lateral. A janela de transferências de verão se encerra ao final deste mês de agosto.

A estreia da atual hexacampeã na Serie A é no próximo sábado (19), ante ao Cagliari, no Juventus Stadium.