SS Lazio 2017/18: o sonho de seguir superando expectativas

Google Plus

Arte: Hugo Alves/Vavel Brasil

No próximo domingo (20), a Lazio faz sua estreia no Campeonato Italiano 2017/18. Quinta colocada da última edição da Serie A, a Lazio enfrenta a Spal, atual campeã da Série B italiana. A equipe laziale começou a temporada com o pé direito, após vencer a Juventus pela Supercopa Italiana e garantir o quarto troféu de sua história, nesta competição.

Como a Lazio chega para a temporada 2017/18? A Vavel Brasil traz um resumo do que aconteceu de mais relevante no clube da capital desde o encerramento da última temporada.

Chegadas e saídas: o mercado da Lazio

Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

A janela de transferências trouxe caras novas à Lazio para a próxima temporada. Após a saída de Etrit Berisha, emprestado para a Atalanta, e Lucas Biglia, em definitivo, para o Milan, a equipe da capital anunciou a contratação do brasileiro Lucas Leiva, ex-Liverpool.

Além de Leiva, o ala Adam Marusic, o meio-campista Davide Di Gennaro e o atacante Felipe Caicedo também foram contratados. A jovem promessa da base, Danilo Cataldi, que estava emprestado ao Genoa, foi integrado ao grupo.

No mercado de especulações, nomes importantes como Stefan de Vrij e Keita Baldé podem estar de saída. A Juventus demonstrou interesse nos jogadores, mas Claudio Lotito não quer vendê-los para a Vecchia Signora.

Pré-temporada teve início positivo

A Lazio iniciou sua pré-temporada contra o Auronzo di Carone. A equipe da capital venceu por 16 a 0, no primeiro amistoso da pré-temporada. Uma das estrelas do time, Keita Baldé marcou seis gols na ocasião. Em sequência, a equipe laziale bateu o Bayer Leverkusen, por 3 a 1, em partida realizada na Áustria.

No tradicional Troféu Cuesta Del Sol, os biancocelesti venceram o Málaga, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Ciro Immobile, um dos destaques da Lazio nessa pré-temporada.

Especulado no West Ham, Inzaghi renova vínculo com a Lazio

Sob o comando de Simone Inzaghi, a Lazio fez uma boa campanha na última temporada. O jovem técnico conduziu sua equipe ao quinto lugar na Serie A e ao vice-campeonato da Coppa Italia, eliminando a rival Roma na semifinal.

Durante o mês de abril, o nome de Inzaghi foi ventilado como potencial substituto de Slaven Bilic, no West Ham. Todavia, o italiano optou por permanecer no clube laziale e conquistou seu primeiro título como treinador, após vencer a Juventus na Supercopa.

Expectativas de uma grande temporada

Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images

Vivendo um bom momento, a Lazio contrariou todas as expectativas ao levar o troféu da Supercopa Italiana. Comandados por Inzaghi, os biancocelesti se mostram uma equipe muito eficaz dentro das quatro linhas.

O elenco da Lazio pouco mudou em relação à última temporada. Com a chegada dos reforços, principalmente de Lucas Leiva, e a manutenção de jogadores como Keita Baldé e Stefan de Vrij, a Lazio vem com uma boa base para a temporada 2017/18. Os biancocelesti brigam por uma vaga na Liga Europa, mas podem surpreender e ficar com uma das quatro vagas da Champions League.