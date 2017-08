Jogo Juventus x Cagliari AO VIVO hoje pela Serie A 2017/18 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Italiano 2017/18, a ser disputada no Allianz Stadium, em Turim.

Fique ligado, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe o tempo real da partida a partir de 13h.

ÚLTIMOS CONFRONTOS:

Jogando fora de casa, a Juventus venceu por 2 a 0, em 2016/17.

A última vitória do Cagliari foi em 2009.

FIQUE DE OLHO: Diego Farias

(Foto: Enrico Lotti/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuaín

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

No histórico do confronto, a Vecchia Signora ganhou 16 vezes, enquanto o Cagliari apenas duas. São sete empates entre as equipes.

O Cagliari chega mais enfraquecido para a nova temporada, após perder algumas de suas referências na atual janela de transferências. Bruno Alves (zagueiro) e Davide Di Gennaro (meia) foram as baixas mais sentidas.

O rival bianconero deste sábado (19) terminou a Serie A de 2016/17 na 11ª posição, com 47 pontos.

Jogando em seus domínios, a Juventus tentará apagar a má impressão de sua estreia oficial na temporada 2017/18. No último domingo (13), o clube de Turim perdeu a Supercopa Italiana para a Lazio.

A nova temporada promete ser desafiadora para a Juventus. Com os rivais se reforçando, a Vecchia Signora viu um de seus pilares defensivos rumar ao Milan: Leonardo Bonucci. Apesar da partida sentida, nomes importantes como Douglas Costa, Bernardeschi e Blaise Matuidi chegaram em Turim.

Atual campeã da Série A, a Juventus estreia em casa, contra o Cagliari.