Allegri celebra vitória da Juventus na abertura da Serie A e comenta atuação da defesa sem Bonucci

Foto: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images

A Juventus estreou com vitória por 3 a 0 na primeira rodada da Serie A ao receber o Cagliari, no Allianz Stadium. Mandzukic e Dybala balançaram as redes na primeira etapa, e Higuaín sacramentou o triunfo na etapa final. A novidade ficou por conta da atuação do árbitro de vídeo, que marcou um pênalti a favor dos visitantes, mas a cobrança parou nas mãos de Buffon.

A boa atuação da equipe bianconera rendeu elogios de Massimiliano Allegri. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante exaltou o elenco. “Os rapazes fizeram bem hoje, considerando que é apenas o início da temporada, onde sempre falta um pouco de brilho”, disse.

Allegri ressaltou a atuação de sua nova dupla de zagueiros – Rugani ganhou a vaga que era de Bonucci ao lado de Chiellini na defesa. Foi o primeiro jogo sem o ex-ídolo da torcida, negociado com o Milan.

“Nossos defensores são bons. Talvez eles não tenham o lançamento de 40 metros de Leo [Bonucci], mas são hábeis na produção e ainda têm espaço para melhorias”, afirmou.

A partida ficou marcada por um pênalti para o Cagliari, sinalizado com a ajuda do árbitro de vídeo – primeira atuação do VAR na história da Serie A. Quanto à penalidade, Allegri se limitou a elogios para a defesa de Buffon.

“Eu não vou comentar a decisão, como eu fiz antes da introdução do VAR, só posso dizer que felizmente Gigi está na meta, ele ainda é o melhor”, concluiu.

A Juve voltará a campo no próximo sábado (26) para vistar o Genoa, em Gênova.