Promessa do Milan, Cutrone ganha voto de confiança de Montella: "Decidimos mantê-lo"

Cutrone é uma das promessas do Milan (Foto: Maurício Lagana/Getty Images)

O jovem atacante Patrick Cutrone, do Milan, tem atraído os holofotes neste início de temporada. Com 19 anos, o jogador marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Crotone, neste domingo (20), na Calábria, pela abertura da Serie A. O camisa 63 já havia deixado a sua marca em outros três jogos do Diavolo (Lugano, em amistoso; Bayern de Munique, na Champions Cup; e Craiova, na Europa League).

Mas a concorrência de Cutrone no Milan é forte. O português André Silva, ex-Porto, chegou ao clube na atual janela de transferência por € 38 milhões. Nesta segunda-feira (21), o croata Nikola Kalinic passará por exames médicos, em Milão, para assinar com os rossoneri. No entanto, mesmo com grandes atacantes à sua frente, o jovem ganhou um foto de confiança do técnico Vincenzo Montella.

Em entrevista à Milan TV após o triunfo diante do Cagliari, o técnico milanista garantiu a permanência de Cutrone em San Siro. “Nós decidimos mantê-lo. Teve um grande crescimento no ano passado, melhorou muito e agora está dando os frutos”, afirmou Montella, que passou alguns conselhos ao jovem centroavante.

“Está começando bem, mas precisa ficar tranquilo porque agora é a parte difícil. A pressão de jogar no Milan, atenção da mídia, todo tipo de coisa. Seja calmo, este é o meu conselho”, ponderou.

Além de Cutrone, o setor de ataque do Milan conta com André Silva, Fabio Borini, M'baye Niang (deve ser negociado em breve) e Suso. O colombiano Carlos Bacca foi emprestado ao Villarreal. Embora tenha sido anunciado pelo Milan neste domingo, Kalinic precisa ser aprovado nos exames médicos e assinar contrato para integrar o plantel rossonero.