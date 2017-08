Internazionale anuncia lateral João Cancelo após troca com Valencia

Lateral é dado como um dos defensores que mais chamam atenção na seleção de Portugal (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

Fazendo um mercado com contratações pontuais neste verão europeu, a Internazionale vem buscando jogadores que se encaixam no esquema de Luciano Spalletti e que possam evoluir nesta temporada.

Tal pontualidade foi mostrada nesta terça-feira (22), com o anúncio oficial do novo reforço defensivo do time: o lateral-direito João Cancelo. Com a saída do meio campista Geoffrey Kondogbia para o Valencia (ESP), foi a vez de um atleta da equipe espanhola vestir a camisa dos nerazzurri.

No último dia 18, o lateral fez a sua última partida com a camisa do Valencia, despedindo-se às lágrimas da torcida. O português, 23 anos, chegará por empréstimo até 30 de julho de 2018, com opção de compra caso do jogador agrade os dirigentes interistas.

O atleta, que escolheu a camisa de número 7, atuou em 35 partidas na temporada 2016/17, marcando apenas um gol. Entretanto, desde que chegou ao Valencia, em 2015, foi um dos laterais que mais roubaram bola na liga espanhola, com 116 tomadas, perdendo apenas para o brasileiro Filipe Luís, do Atlético de Madrid.

Além de números defensivos, o lateral é visto como um dos principais reforços do nerazzurri. E também é dado como um ótimo jogador em sua seleção, tal fato se dá após o ex-compatriota Alessandro Costacurta falar sobre o jogador para a Sky Sports Italia. "João Cancelo faz coisas maravilhosas. É jogador de grande qualidade, um enorme talento", exaltou o ex-defensor do Milan, rival da Inter.

Antes de Cancelo, a Inter contratou Daniele Padelli (goleiro), Milan Skriniar (zagueiro), Dalbert (lateral-esquerdo), Borja Valero (meio-campista) e Matias Vecino (meio-campista).