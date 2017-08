Presidente da Sampdoria aponta Roma como favorita na disputa por atacante Patrick Schick

Google Plus

(Foto: Paolo Rattini/Getty Images)

Mais uma longa novela da atual janela de transferências pode estar prestes a se encerrar. Sob o radar de diversos clubes italianos, a contratação de Patrick Schick, de 21 anos, tem um principal competidor no momento: a Roma.

De acordo com o Mediaset Premium e o Calciomercato.it, um encontro entre representantes de Roma e Sampdoria aconteceu nesta terça-feira (22), com a presença dos diretores romanistas Mauro Baldissoni e Monchi, além de Antonio Romei, advogado da Samp. A proposta deve girar em torno dos € 25 milhões (R$ 93 milhões), podendo chegar aos € 30 milhões, com os bônus incluídos.

+ Com gol de estreante, Roma vence Atalanta em Bérgamo e estreia bem na Serie A

De acordo com Massimo Ferrero, presidente do clube genovês, a equipe da capital é a atual favorita na "corrida" pela contratação do jovem atacante:"Eu posso confirmar que a Roma está muito a frente dos outros pretendentes por Patrik Schick.", afirmou.

Todavia, de acordo com o renomado jornalista Gianluca Di Marzio, o jovem tcheco tem dúvidas acerca de seu futuro e ainda não aceitou a proposta giallorossi. Internazionale e Paris Saint-Germain são alguns dos outros clubes interessados em Schick, e a ideia de atuar na França agrada o jogador.

No mês de junho, o atacante esteve de malas prontas rumo a Turim. Após a transferência ser dada como certa por diversos veículos de imprensa, o atleta chegou a realizar exames médicos no J-Medical, mas viu a negociação entre Juventus e Sampdoria esfriar após a descoberta de um pequeno problema cardíaco. Na época, a oferta juventina chegou aos € 30,5 milhões.