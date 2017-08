Sem espaço no Barcelona, Rafinha vê com bons olhos possibilidade de jogar no Milan

Rafinha pode trocar de clube nesta janela de transferências (Foto: Foto Press/Getty Images)

Depois de anunciar 11 reforços na atual janela de transferências, o Milan não saciou sua sede e pode estar perto de mais um jogador. De acordo com a apuração do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o meia Rafinha Alcântara, do Barcelona, teria dado seu aval positivo para atuar no Diavolo, e agora espera um acordo entre os clubes.

O Milan tentou a contratação de Renato Sanches, volante português do Bayern de Munique, mas o clube alemão só entendia se desfazer do promissor atleta de forma definitiva, por cerca de € 48 milhões, valor considerado alto pela diretoria rossonera. Agora, a diretoria rossonera deve fazer uma proposta oficial de empréstimo pelo brasileiro, de 24 anos, nos próximos dias.

Rafinha se lesionou seriamente na temporada passada, quando rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho, ficando de fora dos gramados por seis meses. Voltou a atuar já no final da temporada, mas tem sido usado de forma bem escassa, e agora, com a chegada de seu compatriota Paulinho, pode ver seu espaço ficar ainda menor dentro do elenco blaugrana.

Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, respectivos diretor esportivo e CEO do Milan, também trabalham para vender alguns jogadores que estão fora dos planos do clube. O zagueiro Gabriel Paletta, o meio-campista José Sosa e o atacante M'baye Niang devem deixar o clube.

Niang, inclusive, tem uma proposta do Spartak Moscou, mas o jogador ainda está indeciso; ele até deixou de treinar com o restante do elenco, depois de apresentar um certificado médico, alegando estresse.